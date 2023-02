Copa Argentina: el error de Gabriel Arias al minuto de juego que complicó a Racing

escuchar

En Resistencia, en su debut en la Copa Argentina, Racing superó un comienzo complicado. Derrotó por 3-1 a San Martín de Formosa, pero no la pasó bien durante un buen rato. Y es que el comienzo del partido estuvo lejos de ser el ideal, ya que antes de cumplirse un minuto de juego el equipo de Fernando Gago estaba abajo en el resultado, producto de un error defensivo.

La acción se produjo en el primer ataque formoseño. Emiliano Insúa eligió dar el pase hacia atrás para Arias, pero el arquero se confió en el área, tal vez sin esperar que tres futbolistas formoseños llegaran a la presión, y tardó en despejar. Ariel Vega presionó, Ramón Ledesma le quitó la pelota, y la jugada derivó en la llegada de Oscar Benjamín Chiquichano, que aprovechó el error del arquero académico y el esfuerzo de sus compañeros para convertir un gol histórico. Con 28 años y una larga trayectoria en el fútbol del Interior (Racing de Trelew, Huracán de Comodoro Rivadavia y Huracán Las Heras, entre otros) marcó un gol del que no se olvidará jamás, más allá de la derrota posterior.

Con más de medio equipo de recambio, Racing había salido a jugar en el estadio Centenario de Resistencia ante San Martín de Formosa, un equipo que desde 2017 juega en el Torneo Federal A, aunque sin demasiada tradición en el fútbol argentino. La Academia, más que ante el rival formoseño, debía lidiar en este caso contra los fantasmas de la Copa Argentina, los propios y los ajenos, los actuales y los pasados.

Además, el choque entre Racing y San Martín de Formosa cerraba una jornada de Copa Argentina en la que ya se habían dado dos batacazos: en Florencio Varela, Excursionistas, de la Primera B, venció por penales a Gimnasia La Plata tras igualar 1-1, y en San Nicolás, Claypole, el líder de la Primera C, venció por 1 a 0 a Newell’s en un triunfo histórico.

La noche se volvió muy complicada desde temprano para Racing, que ya había sufrido algunos papelones en la Copa Argentina, una competición que le resulta esquiva desde que resurgió en 2012, cuando llegó a la final. En la década que transcurrió desde aquel subcampeonato, la Academia fue el equipo grande que más veces quedó eliminado ante rivales de menor categoría. Fueron cinco: en 2013, ante Tristan Suárez (0-1, en San Juan); en 2014 fue Argentinos Juniors (0-1, en Huracán); en 2018 contra Sarmiento de Resistencia (0-1, en Banfield); en 2019 el batacazo lo dio Boca Unidos por penales; y el año pasado fue la recordada eliminación ante Agropecuario (1-2), en Jujuy. Anoche, evitó una nueva frustración y se recuperó luego con los goles de Opazo, Gabriel Rojas y el peruano Paolo Guerrero, que a los 39 años celebró su primer gol con la camiseta albiceleste.

Más allá de ser ídolo en Racing, con varias atajadas que fueron decisivas para la Academia en partidos muy importantes, no se trata de la primera noche fatídica de Arias en una Copa Argentina: en septiembre de 2015, cuando aún atajaba en Defensa y Justicia, y en un encuentro frente a Boca, le cometió un grosero penal a Jonathan Calleri por el que podría haber sido expulsado, aunque luego Carlos Tevez levantó el remate desde los once metros, y ya en el segundo tiempo, falló el despeje en un pelotazo largo, y esta vez Tevez no perdonó y abrió la cuenta para los xeneizes. Claramente, el blooper de Arias recuerda porqué el de arquero suele ser el puesto más ingrato del fútbol.

