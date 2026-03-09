LA NACION

Galatasaray vs. Liverpool, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 14.45h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Logo de la Champions League de la UEFA
Galatasaray vs. Liverpool, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Galatasaray y Liverpool se enfrentan este martes desde las 14.45h en el estadio RAMS Park, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Galatasaray viene de perder ante Juventus por 3-2 mientras que Liverpool llega de ganar ante Qarabag por 6-0.

Todo lo que hay que saber

  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Hora: las 14.45h
  • Partido correspondiente a la fecha 11 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Galatasaray y Liverpool en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Messi marcó un gol para Inter Miami vs. DC United, ante un público récord, y también convirtió De Paul
    1

    Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami en un estadio con público récord

  2. El fastidio de los hinchas por un fin de semana sin fútbol: la crisis de 1948 y los clubes que seguirían a River
    2

    La frustración de los fanáticos del fútbol argentino por el paro inédito durante el fin de semana

  3. Fútbol en Inglaterra, Italia, España, Francia, el Seven de Vancouver y el ATP Masters 1000 de Indian Wells
    3

    La agenda de la TV del domingo, con la FA Cup en Inglaterra, el Seven de Vancouver y el ATP Masters 1000 de Indian Wells

  4. El dueño de Inter Miami reveló cuánto le paga a Messi en el año por todo concepto
    4

    El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto