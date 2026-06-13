Horario de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Este sábado continúa la actividad en el Mundial 2026. En ese contexto, Brasil y Marruecos se enfrentan en el marco de la fecha 1 del Grupo C. El partido se juega este sábado a las 19 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con televisación de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Verdeamarela quiere volver a levantar el trofeo, algo que no consigue desde que lo hizo por última vez en Corea-Japón 2002. Desde entonces, solo superó los cuartos de final en 2014, cuando hizo de local en un certamen para el olvido en el que perdió ¡7 a 1! con Alemania en semifinales y 3 a 0 con Países Bajos en el duelo por el tercer puesto. Con el experimentado Carlo Ancelotti como DT y tras varios años de crisis futbolística, sueña con recuperarse y ganar su sexta Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti, campeón de todo a nivel de clubes, afronta su primera experiencia con una selección DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la previa del encuentro, el propio entrenador italiano habló en conferencia de prensa y se refirió al miedo que pueden estar atravesando sus dirigidos: “El miedo es un componente importante en la vida. Si no tienes miedo, encontrarás un león y parecerá un gato. El miedo es fundamental, es un salvavidas”, afirmó. Además, explicó cómo tienen que jugar ante los marroquíes: “Tenemos que estar compactos porque todos los equipos, especialmente Marruecos, tienen calidad y pueden crear problemas si no estás preparado en todos los aspectos del juego”, comentó.

Los Leones del Atlas, por su parte, están en el mejor momento futbolístico de su historia. El plantel que representa al país africano en esta cita ecuménica cuenta con figuras que consiguieron el histórico cuarto puesto en el Mundial Qatar 2022 como Bono, Achraf Hakimi y Sofyan Amrabat; con jugadores que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 como Bilal El Khannouss y Zakaria El Ouahdi; y con dos futbolistas que ganaron el Mundial Sub 20 Chile 2025, Gessime Yassine y Ayoube Amaimouni.

Sofyan Amrabat fue uno de los mejores futbolistas del Mundial Qatar 2022, hace tres años y medio Luca Bruno - AP

El DT Mohamed Ouahbi también dialogó con los medios y se mostró confiado con lo que puede hacer su equipo. “Necesitamos confiar en nuestro estilo, en nuestra calidad. Marruecos está en una nueva dimensión. Respetamos inmensamente al equipo brasileño, pero nosotros tenemos nuestros valores y sabemos cómo vamos a jugar”, afirmó. “Nosotros no tenemos miedo. Hay respeto. Marruecos está ocupando su espacio y necesita asumir su nueva realidad. Ahora hay que continuar y perpetuar ese legado”, cerró.

Brasil vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.