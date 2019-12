Gallardo analizará su futuro en River Crédito: @RiverPlate

Juan Patricio Balbi Vignolo

Sin indicios. La continuidad de Marcelo Gallardo, quizás el foco de conversación exclusivo por estas horas en el mundo River, todavía sigue siendo una incógnita. Más allá de las declaraciones del presidente Rodolfo D'Onofrio sobre una posible continuidad hasta 2021 que retumbaron fuerte, el entrenador millonario volvió a dejar en claro que únicamente está enfocado en los próximos dos partidos que cerrarán el año y luego hará un análisis para definir su futuro.

"No tengo nada para decir sobre sus palabras. Hablé con Rodolfo, él sabe lo que pienso, a veces se siente atacado por ustedes y tiene que contestar. Pero no tenemos ningún problema y él sabe lo mismo que lo que les dije. Pasa que él tiene un poco más de paciencia y a veces lo atacan. pero no hay nada más para decir", apuntó Gallardo en su primera pregunta en la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza.

Más allá de su contundente respuesta, el director técnico durante todo el año mantuvo su línea de pensamiento: equilibra las posibilidades y abre las dos chances constantemente. Con contrato hasta diciembre 2021, en el cierre de la gestión de D'Onofrio, en River la sensación general es que está todo dado para que continúe en su cargo y, con algunas declaraciones, el Muñeco también deja abierta la esperanza.

"Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. Pero tampoco quiero decir algo que pueda generar confusión. Si alguien me decía que se iba a lograr todo esto en cinco años y medio y de la forma que se logró. quizás uno imaginaba lo mejor, pero no que dentro de eso se iba a dar un hecho tan histórico como el 9 de diciembre. Si me decían eso, decía chau. como dije en ese momento: después de eso, no hay más nada", reflexionó Gallardo, y luego se explayó: "Y acá estamos, con la intención de ir por más, de seguir en la búsqueda, de competir, de que la gente confíe y se represente. Las cosas se van dando como uno las va sintiendo y eso es lo bueno. Hemos tenido altibajos, no ha sido todo increíble ni perfecto, pero hubo muchas cosas que destacamos y valoramos en este proceso".

En línea con su pensamiento, el DT también le puso paños fríos al mercado de pases que se aproxima y evitó hablar de posibles partidas o llegadas de jugadores, enfocado al máximo en el duelo frente a San Lorenzo del próximo domingo por la Superliga y la final del viernes 13 de la Copa Argentina en Mendoza frente a Central Córdoba (SdE).

"Estamos pensando en los dos partidos que tenemos, así que salvo la posible venta de Exequiel Palacios, no hubo de nuestra parte ningún interés ni pregunta por ningún futbolista. He escuchado todos los nombres que han aparecido, pero no hay ninguna gestión. Tampoco sabemos cuáles son los futbolistas que se van a ir. Salvo la encaminada salida de Palacios, no hemos tenido ninguna propuesta de otros clubes. Ya va a haber tiempo para ponerse a pensar", reconoció Gallardo.

El próximo domingo en el Monumental, al llegar la medianoche tras el clásico con el Ciclón, habrá un evento de celebración en el primer aniversario de la conquista frente a Boca en Madrid de la Copa Libertadores. Y para el entrenador será un momento más que especial, pero también intentará que su plantel no desvíe el foco de un partido que puede ser crucial en las aspiraciones de pelear la Superliga.

"Tenemos muy claro que hay un partido antes, los jugadores también lo entienden así. Un clásico ya de por sí te predispone de una manera especial. Sabemos que va a ser difícil, que vamos a enfrentar un equipo duro y tenemos que estar con claridad para poder jugar el partido sin distraernos de lo que va a ser el festejo posterior. Y también la importancia de saber que si logramos un triunfo vamos a terminar el año arriba, estar ahí expectantes con un partido menos. Es una buena oportunidad", explicó el técnico.

"El 9 de diciembre va a ser todavía mucho más potente cuando el tiempo siga pasando. No podemos desconocer que hoy ya es potente haber tenido el privilegio de ser parte de este logro histórico y eterno. Somos conscientes de la fuerza y la magnitud que tiene, pero más vamos a reconocerlo con el paso del tiempo. Estamos felices de haber sido parte y que estemos a un año de cumplir ese gran logro. El hincha de River lo está esperando, lo disfrutó durante todo el año y lo va a disfrutar el lunes desde las 12. Es algo que se va a repetir en todos los 9 de diciembre de toda la vida de los hinchas", agregó el Muñeco.