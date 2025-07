Rodolfo D’Onofrio no será candidato en las elecciones de River, pero jugará un rol importante

Rodolfo D’Onofrio fue el presidente de la era más exitosa de River, en sociedad con la primera gestión de Marcelo Gallardo al frente del equipo. A fin de año habrá elecciones en Núñez y durante varios meses se especuló con la posibilidad que el dirigente regrese a la actividad política del club, luego de haber estado ya ocho años como el hombre fuerte de la institución, entre 2013 y 2021.

Este domingo, dejó en claro su postura al respecto: trabajará en la campaña de Stéfano Di Carlo, actual secretario millonario, quien será el candidato del oficialismo. “La familia está de acuerdo con la decisión que he tomado. No me voy a presentar como candidato", fue lo primero que dijo el exmandatario en una entrevista con Radio La Red. ¿Por qué? Después de ocho años, no hay que perpetuarse. Hay que darle paso a los más jóvenes. No creo en los salvadores. Creo en los equipos, en grupos de gente”. Y además explicó: “Sí estoy ayudando, trabajando para que Stéfano Di Carlo sea presidente. Lo estoy apoyando en el proyecto. Con él, con (Andrés) Ballotta, trabajamos en el proyecto. Me voy a ocupar del armado y todo lo que requieran de mí. No para ser quien esté en la sombra, no...“.

¿Qué opinó sobre el regreso de los visitantes? “A River le conviene seguir como está, que se siga jugando con público local. ¿Por qué? Porque tiene todo el estadio vendido y habría que generarle un espacio a los visitantes, eso implicaría un costo mayor del operativo de seguridad. Como club te sale más caro jugar con visitantes que tener todo el estadio con locales, es la realidad. Ahora me parece bien que haya visitantes, el fútbol se disfruta más cuando hay dos parcialidades y si hay estadios o clubes en donde se puede implementar, me parece bien". Y agregó al respecto: “Si luego hay una decisión de fondo y se resuelve, ok, pero en la actualidad lo veo complicado”.

Después de ocho años al frente de River, Rodolfo D´Onofrio le cedió el mando a Jorge Brito, nuevo Presidente millonario Prensa River Plate

Sobre el momento deportivo de River y las chances que podría tener en la Copa Libertadores, afirmó: “Siempre que juega River tengo la esperanza y la confianza de que va a ganar”.

En un momento de la charla, le preguntaron a D’Onofrio si cuando se es dirigente se está pendiente que le vaya mal al rival de toda la vida. Y respondió: “No, mirá. Está claro que uno siempre quiere ganar. Y desde que tenía 10 años que uno quería ganar y estar mejor que Boca, pero en mis tiempos que fui presidente, que me tocaba medirme con Daniel Angelici, por decirlo de alguna manera, yo también me ponía en el lugar de él, del que perdía. Porque también nos podía tocar a nosotros y bueno, había que ser respetuoso de esos momentos. Pero después está claro que uno siempre quería ganar”.

Sobre lo que pasa actualmente en Boca, prefirió no hacer comentarios: “No me corresponde hablar de otro club. No por Boca sino por cualquiera. Digo Boca como puedo decir Ferro, que es mi segundo club, yo iba a hacer deportes de chico a Ferro. No corresponde porque no conozco lo que sucede y será menester de los hinchas de Boca y autoridades encontrar soluciones y analizar qué está sucediendo”.

Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio, una sociedad exitosa @FundacionRiver

Por último, se refirió a si Gallardo le comentó algo sobre su rol para las próximas elecciones de River: “No. Gallardo no me dijo nada. Está muy bien. Tiene una muy buena relación con Di Carlo, quien tiene la capacidad para hacer lo que tiene que hacer. Ese es el camino a seguir".

D’Onofrio se desempeñó como presidente de River desde el 15 de diciembre de 2013 al 14 de diciembre de 2021. Una de sus primeras medidas fue la contratación como entrenador de Marcelo Gallardo, recomendación dada por el mánager Enzo Francescoli, luego de la sorpresiva renuncia de Ramón Díaz.