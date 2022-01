Gallardo y una cuestión lateral: River se plantó por Bustos, sondeó a Herrera y espera por Angileri

Mientras se transitan las últimas horas de pretemporada en San Martín de los Andes, el técnico Marcelo Gallardo tiene una certeza: quiere reforzar los laterales de ambas bandas. Más allá de que cuenta con Robert Rojas y Alex Vigo por derecha y que tiene a Milton Casco en la izquierda y aguarda por la resolución del caso de Fabrizio Angileri, el DT de River cree necesario potenciar la competencia interna de dos puestos cruciales de su estructura futbolística. Y por eso la dirigencia millonaria trabaja para cumplir ese deseo.

La negociación más concreta era la de Fabricio Bustos, pero se estancó. Aunque River e Independiente tuvieron conversaciones muy avanzadas con principios de acuerdo y se hicieron ofertas de contrato para el jugador, apareció un freno de mano que enfrió todo. Según pudo saber LA NACION, en Núñez aseguran que ya no negocian por el lateral derecho de 25 años: se cansaron de esperar una respuesta positiva que no llega.

Fabricio Bustos era la prioridad para reforzar el lateral derecho. Quedó lejos. Daniel Jayo - LA NACION

¿Qué ocurrió? Como Bustos en junio tiene decidido quedarse con el pase en su poder, el jugador comenzó a negociar en condición de libre. Por eso, River le hizo diversas propuestas contractuales y una suma para comprarle un porcentaje de su pase, además de realizarle un resarcimiento económico a Independiente para no romper relaciones entre las instituciones. De club a club todo iba por los carriles normales, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo por la inflexible postura del jugador y su representante Nazareno Marcollese: pretendían cifras mucho más elevadas para el contrato y los porcentajes del pase, mientras barajan alternativas del exterior para junio que son inalcanzables en la Argentina.

Tras más de tres semanas de charlas cruzadas, en River decidieron no esperar más: entienden que la idea del lateral del Rojo es quedarse con el pase en su poder y emigrar al exterior. Si la negociación se reflota, será por un cambio radical en la actitud de Bustos y su agente. Pero, mientras tanto, la dirigencia que encabeza Jorge Brito ya busca alternativas. Por eso, se realizaron los primeros contactos informales por Marcelo Herrera, quien tiene contrato en San Lorenzo hasta diciembre de 2023. Desde Núñez levantaron el teléfono y se comunicaron con Mauro Cetto, manager del Ciclón, y con Gustavo Lescovich, agente del lateral, para conocer condiciones y posibilidades. Quedaron en volver a hablar, pero todavía no hubo ni oferta formal ni una nueva llamada.

“Sé que River quiere a Herrera. Si se va en lo inmediato sería un problema para mí. Hay que salir a buscar algo. Entiendo que San Lorenzo necesita el dinero porque viven de las ventas de los jugadores, como todos. Por eso, si fuese dirigente, entendería la venta”, dijo Pedro Troglio, flamante técnico del Ciclón. Además, el propio futbolista se expresó acerca de la explosión de su nombre en el mercado: “Hablé con mi representante y me dijo que en la semana podría llegar algo, pero mi cabeza está puesta acá. De las ofertas que puedan haber se encarga él con los dirigentes del club, y ellos verán que es lo mejor”.

Por otro lado, en la banda izquierda, la prioridad sigue siendo Fabrizio Angileri. Más allá de no haber formado parte de la pretemporada en San Martín de los Andes y el desgaste lógico que produce una negociación tirante y extensa, el cuerpo técnico millonario desea que se logre un acuerdo para volver a contar con el lateral de 27 años.

Según pudo saber LA NACION, en los últimos días se dieron pasos hacia adelante: las partes se acercaron un poco en las condiciones del futuro contrato (cantidad de años, salario, formas de pago y cláusula de rescisión), pero durante el lunes en River esperaron un llamado del representante Pascual Lezcano, que no llegó. Mientras el agente está en Venezuela trabajando junto a José Pekerman, desde el entorno del jugador se asegura que en las próximas horas podría darse esa comunicación.

En este caso hay una cuestión central: el zurdo hace tiempo busca una salida al extranjero. Con pasaporte comunitario y sin haber dado el salto, en junio podría irse con el pase en su poder y su agente maneja contratos irresistibles desde lo económico. Además, sostienen que en el mercado pasado en el club desestimaron dos ofertas de Italia y Turquía. Pese a eso, el mendocino no quiere salir libre, por lo que espera llegar a un acuerdo para firmar. Mientras tanto, en River aseguran que no hay ofertas formales por el jugador, que se le hacía una importante mejora económica en la última propuesta rechazada y se le facilitaba una salida a futuro al exterior, pero que Lezcano se mantiene sin respuestas concretas y no muestra una postura tan maleable para renovar.

Así, con tres apellidos en escena para dos puestos cruciales, Gallardo aguarda para ir delineando su plantel en 2022. ¿Y si Angileri finalmente no arregla? Por ahora, no hay ningún nombre que se imponga nítidamente como posible incorporación, más allá del ofrecimiento que llegó por Milton Valenzuela (juega en Columbus Crew, de la Major League Soccer), que fue descartado. O el de Marcelo Saracchi, que pasó por el club en el ciclo Gallardo, fue vendido a Europa y ahora está libre.

River ya tiene a Tomás Pochettino, Leandro González Pirez y Emanuel Mammana y en las próximas horas llegará Juanfer Quintero, pero el DT no se conforma y va por más: quiere tener un plantel extenso y competitivo para pelear todos los frentes.