Gerard Piqué cuestionó la sanción de 12 partidos que recibió Jesús Owono, arquero de FC Andorra, por la acción que provocó la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, durante un encuentro de la segunda división española. El exdefensor de Barcelona y propietario de Andorra consideró que el futbolista no merece el castigo impuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y planteó una discusión sobre los criterios disciplinarios.

“Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente”, expresó Piqué en un video publicado en sus redes sociales. El exfutbolista defendió al arquero de 25 años, que todavía no tiene una fecha definida para su regreso a la actividad, y sostuvo que el castigo resulta excesivo.

“Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado”, afirmó el exjugador, que también hizo referencia al difícil momento emocional que atraviesa Owono desde el fallecimiento de su rival.

El arquero Jesús Owono de FC Andorra, club del cual es dueño Gerard Piqué, fue sancionado con 12 partidos NurPhoto - NurPhoto

El episodio ocurrió el 2 de noviembre, cuando Andorra y Tenerife se enfrentaron por el torneo de ascenso. Durante una acción de juego, el arquero chocó con De Miguel, que sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a una unidad de terapia intensiva. El delantero murió al día siguiente.

El Comité de Competición de la RFEF resolvió la semana pasada suspender a Owono durante 12 fechas, la máxima sanción prevista para la infracción, además de aplicarle las multas correspondientes. El organismo encuadró la jugada como una conducta violenta contra un adversario durante el partido que causó lesiones graves, de acuerdo con el artículo 102 del código disciplinario.

Para fundamentar su postura, Piqué comparó el episodio con otra acción ocurrida recientemente en el fútbol español. Mencionó el caso de José Corpas, jugador de Albacete, que recibió tres partidos de suspensión por una patada accidental en la cabeza de Quadri Liameed, futbolista de Sabadell.

“Por suerte, Quadri está bien; las consecuencias en este caso no fueron fatales, y el comité de competición ha decidido sancionar con tres partidos a Corpas”, señaló el exdefensor. “Con todo esto, mi reflexión va sobre: ¿qué se sanciona, la acción o las consecuencias?”, reflexionó.

Jesús de Miguel falleció tras el choque con el arquero el martes 3 de noviembre a los 30 años

Piqué también advirtió que la suspensión deportiva no será el único obstáculo para el regreso de Owono a las canchas. “Jesús va a necesitar más de 12 partidos para estar disponible y poder competir”, sostuvo, antes de agregar: “No va a haber sanción que nos devuelva a Demi (De Miguel)”.

Sus declaraciones tuvieron una respuesta desde Tenerife. Álvaro Cervera, entrenador del equipo, rechazó la interpretación del propietario de Andorra. “Me imagino que él (Piqué) está en su papel, tiene que defender a sus jugadores como máximo accionista o presidente del Andorra, y cree que así lo hace”, manifestó el técnico durante una conferencia de prensa este martes. “Pero yo creo que (Piqué) debería ver la acción, porque para mí se podía haber evitado, no es una jugada que se vea todos los días, como dice él”, expresó.

Pese a los cuestionamientos de Piqué, Andorra decidió no recurrir al fallo de la federación española. Así lo confirmó Jaume Nogués, director general del club, en declaraciones a Ràdio i Televisió d’Andorra.

Mientras tanto, la continuidad deportiva del arquero permanece rodeada de incertidumbre. Después de la muerte de De Miguel, el futbolista se retiró de la convocatoria del seleccionado de Guinea Ecuatorial para los compromisos de este mes ante Zimbabue, correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Y, la semana pasada, describió el momento que atravesaba como “los días más difíciles de mi vida”. Además, Carles Manso, entrenador de Andorra, señaló el jueves que el arquero todavía no había decidido si volvería a jugar y que la institución le daría tiempo y espacio para resolver su futuro.