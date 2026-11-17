La selección argentina disputa este martes su último partido en el año en el que se despidió Lionel Messi y es un amistoso frente a Costa Rica desde las 20 (hora argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje del brasileño Bruno Arleu.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

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La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2024 en Los Angeles y ganó la albiceleste 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro y contaron con, entre otros, el arquero Keylor Navas.

La previa del amistoso en Córdoba

El equipo de Lionel Scaloni afronta su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó con un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un juego con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro, y quiere cambiar la imagen para terminar el 2026 con una sonrisa y no otro dolor de cabeza.

El entrenador Lionel Scaloni anunció en la conferencia de prensa de este lunes que hará cambios en la formación inicial y la principal novedad es el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula. El arquero, además, será el capitán ante la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero.

Lionel Scaloni mete mano en la formación inicial de la Argentina para enfrentar a Costa Rica Manuel Cortina

En la defensa Agustín Giay reemplazará a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y, en el izquierdo, Nicolás Tagliafico y Román Vega pelean por el puesto de Facundo Medina, que a la vez hace lo propio con Leonardo Balerdi por ser el defensor central. En el mediocampo podría meterse Máximo Perrone y en la ofensiva quien tiene grandes chances de estar desde el arranque y acompañar a Julián Alvarez y Nico Paz es Gianluca Prestianni.

Los costarricenses, por su parte, son comandados por el exvolante Bryan Ruiz. No disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. La semana pasada su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, que venció por 2 a 0.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.