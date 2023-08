escuchar

El entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, se manifestó confiado en que Lionel Messi, quien arrancó como suplente en su debut en la MLS, llegará “bien” al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con el seleccionado argentino ya que su intención no es “reventar” al futbolista. Luego del triunfo sobre New York RB, como visitante, con un gol del astro sobre el final, el “Tata” explicó que Messi “venía de un trajín importante” y ambos coincidieron en que lo mejor era mejor el descanso. ”Le vino bien jugar 30 minutos para recuperar. Leo y Busquets terminaron muy cansados el último partido pero va a llegar bien, está cada vez mejor de lo físico y termina bien los partidos. Llegará bien a las Eliminatorias”, manifestó Martino, en conferencia de prensa.

Messi entró para jugar la última media hora y sobre el final convirtió el gol para el 2-0 definitivo. ”Tratándose de él ya nada sorprende, aunque es muy difícil poder ver a Cremaschi rodeado de defensores, pero él lo encuentra y después define el partido”, destacó el entrenador rosarino.

Gerardo Martino habló sobre la administración de minutos de Messi en el fútbol norteamericano KENA BETANCUR - AFP

El DT de Inter Miami confirmó que Messi jugará los próximos dos partidos y luego será liberado: el miércoles ante Nashville, de local, y el domingo contra Los Ángeles FC, de visitante. Los fanáticos que estuvieron en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey pidieron por Messi desde el inicio del partido pero Martino advirtió que no cambiará su plan pese a la presión del público.

”Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar, en todos los lugares nos pasará esto. Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de ‘Leo’ porque no estamos para reventar al jugador. No tengo que pedir disculpas a la gente pero entiendo las exigencias”, afirmó el experimentado entrenador con pasado en las selecciones de Paraguay, Argentina y México. Consultado por las críticas que recibe el nivel de la MLS, el “Tata” aseguró que Messi eleva el nivel de la competencia.” Si la comparamos con Europa, estamos lejos, pero también es cierto que yo vi muchos jugadores venir en las mismas condiciones y ninguno hizo la diferencia que hace ‘Leo’”, subrayó.

El astro rosarino se sumará a la selección argentina, que se enfrentará a Ecuador en el inicio de las Eliminatorias el jueves 7 de septiembre como local y luego visitará a Bolivia, el 12. Frente a este calendario, Martino perderá al capitán y figura del Inter Miami. Messi, quien revoluciona el fútbol de Estados Unidos, lleva 10 goles en 8 partidos, resultó clave para la consagración en la Leagues Cup y aportó dos asistencias en la semifinal de la US Open Cup contra Cincinnati.

Los ecos en Instagram

“Buen triunfo en nuestro regreso a la MLS! Gracias NY”, escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram, tras la victoria de Inter Miami ante New York Red Bulls. Pero enseguida llegaron los ecos del triunfo por parte de algunos de sus compañeros de la selección argentina. Nicolás Otamendi no podía salir de su sorpresa por el pase que dio previo al segundo gol del equipo rosa. “¿Cuántos ojos tenés chabón? Dejá te volviste loco”, expresó el defensor. En tanto, Angel Di María, también de Benfica, manifestó: “Dejá te volviste loco, enano”, acompañado con emojis de fuegos.

El posteo de Messi en Instagram y el comentario de Nicolás Otamendi

Una presentación ideal en la MLS

El esperado debut de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) tuvo el mismo suceso que en las dos copas que le sirvieron de aterrizaje en los Estados Unidos. Le bastaron 38 minutos para estirar el encantamiento que provoca: un gol y el triunfo para un Inter Miami que antes de su llegada no ganaba en la MLS desde mayo (cortó una serie de 11 partidos sin victorias). El equipo de Gerardo Martino, con el 2-0 sobre New York Red Bull, ya salió del último puesto de su conferencia y tiene 11 fechas por delante para quedar entre los ocho primeros para conseguir lo que antes parecía era una quimera: la clasificación a los play-off. Con Messi, no hay sueño imposible ni límite para su arte con una pelota.

El impacto, la influencia de su fútbol y los éxitos llegaron en cascada, de inmediato, transformaron el paisaje general, no solo de Inter Miami, sino de todo el soccer de los Estados Unidos. La revolución, si bien estimula y motiva, tiene un costo. El desgaste físico -y también el emocional después de jugar durante 19 años en Europa- ocasionado por la maratón de ocho partidos en 33 días, con más de un viaje en avión. Atrás habían quedado 684 minutos –solo no disputó completo el cotejo del debut, ante Cruz Azul, cuando ingresó en los últimos 36 minutos- en los que había entregado 10 goles (otros tres en definiciones por penales) y tres asistencias para la obtención de la Leagues Cup y la clasificación a la final de la US Open Cup. Estaba pendiente el debut en la MLS. Llegó y ahora son 11 goles. El de anoche, otro golazo, tras maniobrar entre tres rivales, asistir a Cremaschi e ir a buscar la devolución. En cuanto calentó motores, un ratito le bastó para armar una jugada de su catálogo, como creador y ejecutor. Una maravilla de gol.

¡LA FIESTA SE CERRÓ CON EL GOL DEL MEJOR DEL MUNDO! Cremaschi asistió a Leo Messi, que solo tuvo que empujarla con el arco vacío para el 2-0 del #InterMiamiCF frente a los #NYRB.



📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/WH5Vy7UtZP — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 27, 2023

El viernes, Martino ya había adelantado que quizá había llegado el momento de una pausa, que debía consensuar con el propio Messi, siempre deseoso de estar en la cancha, donde regula su despliegue para no exponer su físico a lesiones.

Le tocó descansar un poco, alivianar el trajín. Ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo por Leonardo Campana. En todo lo anterior, en el Red Bull Arena había un ojo para seguir el partido y otro para ver cuándo Messi se paraba para hacer el calentamiento. Fue apenas comenzó la segunda etapa y un clamor bajó desde las tribunas. Hasta los simpatizantes de New York le dieron más valor al concepto de show de tenerlo en acción que a la amenaza para las posibilidades de su equipo. Messi representa a Inter Miami, pero es de todo el soccer americano. Por algo hasta la pantalla gigante de Times Square emitió el partido, como si se tratara de otro atractivo en una ciudad en la que la oferta de entretenimiento es de lo más abundante. La gente se congregó y buscó su ubicación en las veredas porque la Gran Manzana recibía al mejor del mundo.

LA NACION