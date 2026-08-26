Germán Pezzella rescindió su contrato con River y le dejó un mensaje a los hinchas: “Hasta el final de nuestras vidas”

El futbolista Germán Pezzella y River anunciaron que, de común acuerdo, el jugador rescindió su contrato con el club a dos años de su retorno al fútbol argentino. El defensor, de 35 años, había llegado tras la conquista del Mundial 2022 con la selección argentina y nueve años en el fútbol europeo, sin embargo, en su segunda etapa en el Millonario las lesiones le quitaron minutos y quedó marginado.

“El club y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”, expresó el club de Núñez en un comunicado. “Formado en las inferiores, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando nuestro aporte histórico a la selección argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”.

Unos minutos antes del anuncio oficial del Millonario, Pezzella había realizado un posteo en sus redes sociales en el que se despidió de los hinchas. “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, remarcó y adjuntó una imagen suya besándose el escudo.

Pezzella debutó en River el 8 de diciembre de 2011 en un cruce ante Defensores de Belgrano por la Copa Argentina que fue victoria por 1 a 0 para el conjunto millonario. Luego, empezó a tener rodaje cuando el equipo porteño se encontraba en la segunda división, se convirtió en una de las figuras y, tras el ascenso, se consolidó.

Tras una serie de temporadas con mucho rodaje y apariciones clave -incluso con un tanto a Boca en un Superclásico-, en 2015 fue vendido a Real Betis, de España. Luego tuvo breves intercambios entre el conjunto andaluz y Fiorentina, de Italia, hasta que en agosto de 2024 volvió al club en el que surgió.

El comunicado de River

En su primer año tras su retorno, Pezzella fue uno de los pilares del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, siendo capitán. Si bien sufrió lesiones, también tuvo minutos de juego y contó con muchas titularidades.

Sin embargo, el 9 de agosto de 2025, el defensor sufrió una lesión que lo dejó afuera de las canchas por ocho meses: se rompió ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante un clásico contra Independiente en Avellaneda. El campeón del mundo volvió a las canchas recién en abril de 2026 en el partido ante Blooming, en Bolivia, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sus “momentos oscuros” tras su lesión

Después de volver a las canchas tras la rotura del ligamento, el futbolista confesó que esperó durante mucho tiempo ese momento y relató cómo se dio su recuperación. “Vengo sin jugar, hace un mes y medio que estoy entrenando con el equipo. Tenía el gemelo un poco cargado: di hasta lo que pude. La idea era sumar minutos”, expresó.

Pezzella disputó el Mundial de Clubes con River LA NACION/Rodrigo Néspolo

A su vez, tiempo atrás, Pezzella había hablado sobre su salud mental después de su vuelta a River y contó, en una charla en el ciclo Intuiciones: “El último año previo a la lesión, no estaba pasando por un buen momento, y todo tiene una consecuencia. Entonces, cuando estás en ese camino un poco raro, un poco oscuro, aparece algo para llamarte la atención y decir: ‘Hay que frenar’. Es como empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser”.

“Cuando vine para River me di cuenta de que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo era mucho más propio, de introspección. Fue mucho y me superó. Fue una gran enseñanza para mí porque en la vorágine que vivimos nosotros muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y empezás a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejás de prestar atención a cosas que se te escapan”, continuó.