Gianni Infantino elogió la “excelencia duradera” de la selección argentina tras el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la selección argentina por el subcampeonato del Mundial 2026. A través de su cuenta de Instagram, el dirigente suizoitaliano expresó un profundo reconocimiento al conjunto albiceleste.

Infantino calificó la actuación del equipo como “increíble”, subrayó el impacto emocional que el conjunto nacional generó para los aficionados de todo el mundo y elogió el “espíritu de lucha inspirador”, una constante de la Scaloneta que se hizo evidente en las remontadas épicas ante Egipto e Inglaterra.

El posteo de Gianni Infantino en Instagram

“¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas y que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán”, escribió.

Asimismo, remarcó que el hecho de que la Selección haya alcanzado nuevamente la instancia decisiva del torneo, tras la consagración en la Copa Mundial de la FIFA 2022, no es una casualidad sino una confirmación de calidad.

“Volver a la final de la Copa del Mundo tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera”, añadió el presidente de la FIFA.

El presidente de la AFA Chiqui Tapia junto a Infantino

En el cierre de la publicación, Infantino agradeció explícitamente al equipo por haber ayudado a que esta edición de la Copa del Mundo fuera “tan especial” y por competir “con tanta pasión hasta el final”.

Los guerreros de Scaloni

Las palabras de Infantino refieren a una selección que en cinco años fue campeona y subcampeona del mundo, y ganó dos Copas América.

La derrota en la final contra España el domingo por 1-0 en la prórroga plantea dudas sobre la continuidad del proyecto albiceleste alrededor de Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Antes y durante la Copa del Mundo, el astro argentino advirtió que la Copa del Mundo 2026 pondría punto y final a su historia en la mayor cita del fútbol. Se despidió a los 39 años graduado de leyenda y llenando de argumentos a quienes lo consideran el mejor futbolista de la historia.

Lionel Scaloni y el Diez ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió Messi en Instagram en la previa a la final.

Respecto al futuro de Scaloni, su contrato con la Selección finaliza el 31 de diciembre de este año. Tras la derrota de la Argentina, el entrenador confirmó que cumplirá su vínculo hasta esa fecha, pero puso en duda su continuidad a largo plazo y admitió la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro.

Hinchas reciben a la selección argentina luego de salir segunda en la Copa del Mundo 2026 Rodrigo Néspolo

Scaloni lideró una transformación titánica de la albiceleste desde que asumió el cargo en 2018. Sin experiencia como entrenador profesional, tomó las riendas de un equipo que no ganaba ningún título desde la Copa América de Ecuador 1993. Supo rodear a su capitán y conformar un conjunto con talento, “garra” y pasión.

Con esa fórmula se impuso en todas las finales que disputó, excepto la de este domingo: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Su objetivo más cercano, de seguir en el cargo, sería la Copa América 2028.