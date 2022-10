Gimnasia - Boca: el llamado de Riquelme a Tapia pudo más que los “20 pedidos” que había hecho el club platense

escuchar

El partido entre Gimnasia y Boca en La Plata parece eterno. El encuentro, del que apenas pudieron jugarse 9 minutos en su fecha original, el jueves 6, volvió a ser reprogramado por la Liga Profesional y ahora se disputará el jueves 20, 24 horas después de lo pautado en la primera reprogramación. La entidad que nuclea a los clubes de primera lo resolvió en la medianoche del lunes, y tras una gestión que involucró a dos de los dirigentes más importantes del fútbol argentino: Juan Román Riquelme (Boca) y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y administrador delegado de la Liga Profesional. A continuación, los detalles de esa historia.

“Fue Román”, confirmaron en el club de La Ribera. Y agregaron que “la gestión se había iniciado el jueves pasado”. Hasta ese momento, el encuentro se iba a jugar el miércoles 19, tal como había anunciado Eduardo Aparicio, máxima autoridad de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) bonaerense en cadena nacional. ¿Por qué, entonces, se volvió a mover la fecha?

Todo se aceleró después de la derrota xeneize en Rosario. Boca (como Gimnasia; como muchos equipos de la Liga Profesional) llega al sprint final del torneo con la lengua afuera. Agotado físicamente y con jugadores tocados, como el peruano Carlos Zambrano o el mediocampista Alan Varela. En tiempos de calendarios encorsetados y congestión de partidos, un margen extra de 24 horas es oro.

En total, Boca tiene a cuatro jugadores tocados: Alan Varela, Cristian Medina, Juan Ramírez y Carlos Zambrano. La defensa, además, no cuenta con Marcos Rojo, lesionado de gravedad e inactivo hasta 2023. Así, el entrenador Hugo Ibarra debería apostar en un partido decisivo con Facundo Roncaglia-Gabriel Aranda como zagueros centrales. Y cambiar toda la sala de máquinas del equipo. El día extra le aporta algo de tranquilidad al cuerpo técnico xeneize. Puede, incluso, que alguno de los futbolistas que no están al 100% esté desde el inicio en La Plata. Todo se definirá en las próximas horas.

Por pedido de @BocaJrsOficial, la reanudación del partido entre @gimnasiaoficial y Boca se reprogramó para el jueves 20 de octubre a las 15.00, en el estadio Juan Carmelo Zerillo



➡️ https://t.co/jwLa5ZJP9j pic.twitter.com/MEXCgsjCj3 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 18, 2022

Así, las fuentes coinciden: Riquelme llamó a Tapia para mover el partido. Uno, ex número 10 y actual vicepresidente. El otro, el dirigente más poderoso del fútbol argentino. Hasta ese momento, la Liga Profesional se mantenía inflexible en mantener el partido como estaba: el miércoles. Se cumplían a rajatabla las 48 horas de descanso para el Lobo, que jugó ayer mismo y empató sin goles con Argentinos Juniors. Su entrenador, Néstor “Pipo” Gorosito, protestó en la conferencia de prensa por la seguidilla de partidos. De todo eso hablaron Tapia y Riquelme, quienes tienen “una muy buena relación”, según confirmaron en la AFA a LA NACION.

Gimnasia ya había hecho los intentos por las suyas. sin éxito. Ante la consulta de este diario, el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, respondió: “Lo veníamos hablando con Tapia, y él estaba de acuerdo, pero el reglamente dice ‘48 horas’, y había que gestionar con Boca. Por eso, él se quedó con el tema para tratar de que no se jugara a las 48 horas. Boca sufrió lo mismo teniendo que poner la reserva en dos partidos”, recordó la máxima autoridad de Gimnasia. Y agregó: “Entiendo que Boca aceptó y también vio lógico jugar un día después” . Además, contó que su pedido fue tanto para el partido de Boca como para el de Argentinos: “Cualquiera de los dos que nos permitiera jugar con mas descanso que 48 horas. Pero sabiendo que no es culpa de AFA o la Liga, ya que el problema fue de la seguridad por el partido suspendido, no del fútbol en sí, ni de la gente ni nada que reglamentariamente se pudiera exigir. Esa es la verdad”.

#TorneoBinance 🔄 Cambio de programación



⚽ @gimnasiaoficial - @BocaJrsOficial se jugará el próximo jueves a las 15. — AFA (@afa) October 18, 2022

La Liga Profesional, por su parte, confirmó la nueva fecha y hora del partido postergado con Boca. Y dio una versión distinta. Fuera de micrófono, negó que Gimnasia hubiera hecho un pedido oficial para reprogramar el encuentro (en La Plata dicen que lo hicieron “más de 20 veces”) y aseguró que el club xeneize lo solicitó en atención a lo que le sucedió durante la pandemia: tuvo que poner a la Reserva en dos partidos. “El pedido del conjunto xeneize se basó en la experiencia vivida en julio del 2021, cuando -en plena pandemia- y apenas llegado al país de un encuentro en Brasil por la Copa Libertadores, debía cumplir con el tiempo de reclusión sanitaria estipulado para aquellos tiempos. Ante ese escenario, le solicitó a las autoridades de entonces de la Liga que postergase sus compromisos por la segunda y tercera fecha del torneo local, contra Banfied y San Lorenzo, respectivamente. La LPF le negó esa posibilidad, argumentando que esa requisitoria no se le había aprobado a ningún conjunto. Por consiguiente, Boca debió afrontar esos compromisos con jugadores de la reserva, quienes ya contaban con muy poco tiempo de descanso, puesto que habían jugado sus respectivos partidos por esa categoría”, dice la comunicación oficial de la Liga. La realidad fue otra.

“Ahora nos quedamos concentrados, porque jugamos en dos días. Primero, es una locura en esta instancia del torneo”, dijo Gorosito después del empate sin goles entre su equipo y el Bicho en La Plata. Y agregó: “Fijate que hoy (por ayer) jugamos, mañana vamos a hacer prácticamente nada y al otro día jugás a la tarde, una locura. Si nos hacen jugar el sábado, ya nos vamos vestidos a Córdoba ”, bromeó Pipo, en relación al encuentro de la última fecha, frente a Talleres.

El partido entre Gimnasia y Boca, en La Plata, fue suspendido a los 9 minutos de juego por la represión policial; falleció César "Lolo" Regueiro, hincha del Lobo Marcelo Endelli - Getty Images South America

La Liga, que mantenía hasta el lunes la fecha del miércoles 19, agregó: “Habiéndose identificado con los reclamos de algunos actores de GELP (el entrenador, Pipo Gorosito) por jugar en un plazo de 48 horas y entendiendo que el actual es un año mundialista y que los calendarios están sumamente apretados, la entidad xeneize igual considera que no se perjudica a nadie si se postergase la reanudación del encuentro ante Gimnasia para la fecha antes citada. El conjunto platense -que enfrentó este lunes a Argentinos Juniors-, agradeció el gesto y aceptó la sugerencia, aunque la subordinó a la aprobación de la Aprevide, entidad que resguarda la seguridad de los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires”.

Desde la Aprevide, en tanto, confirmaron a LA NACION que la Liga Profesional había hecho el pedido de reprogramación del partido y que esa dependencia lo había autorizado. Era el último paso que faltaba para que la postergación fuera un hecho . Por eso, la Liga Profesional confirmó el nuevo día y horario cerca de la medianoche del lunes. Y todos (Boca, Gimnasia, la AFA y la Liga), contentos. ¿Contentos?

Con información de Franco Tossi y Máximo Randrup.