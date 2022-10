A todo o nada: Racing define ante Lanús el cartel de candidato al título

escuchar

Racing volverá este miércoles a la cancha de Lanús, el mismo sitio donde hace poco más de cinco meses recibió uno de los golpes más fuertes del año, con la eliminación por penales ante Boca, en la Copa de la Liga. El cruce ante el Granate no será una semifinal, pero casi: si la Academia se lleva los tres puntos sabe que llegará peleando el campeonato hasta la última fecha, a la espera de lo que ocurra con el Xeneize. Si aquel sueño trunco después de un partido en el que había sido muy superior durante los 90 minutos fue un golpe que lo dejó groggy por algunas semanas, ahora tiene el escenario ideal para afirmar su reconstrucción, refrendar que aprendió de sus errores y cumplir con el compromiso que se puso el plantel cuando arrancó esta segunda mitad del año: pelear por el título hasta la última fecha. Será este martes, desde las 19, con transmisión por ESPN Premium.

El primer semestre del año del equipo de Fernando Gago fue a puro triunfo hasta derrumbarse en los partidos decisivos, como esas semifinales con Boca o el último partido de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana ante River de Uruguay. Esta Liga Profesional, en cambio, fue una montaña rusa, con picos altos y momentos de tensión e interrogantes. En un campeonato sin un dominador claro, una seguidilla de triunfos le permitió volver a entrar en la pelea. Para ese cambio de mentalidad hubo un instante clave, en el que Gago fue protagonista. Aunque hay contextos en los que se exhibe con el traje de aprendiz (lleva apenas 82 partidos como entrenador), el técnico de la Academia parece ser el artífice de este gran 2022 que protagoniza Racing y que busca coronar en el cierre de la temporada. Cuando el equipo atravesaba un momento de dudas y las críticas empezaban a llegar desde afuera, el entrenador convocó a una conferencia de prensa de casi dos horas en la que renovó el espíritu.

Aquel mal recuerdo en Lanús

“El mensaje que quiero dejar para las 11 finales que quedan es que este equipo va a querer ser campeón. No tengo miedo. Estoy convencido de lo que hago. ¿Si le pongo la firma? No, porque no lo puedo cumplir. Es un deseo”, dijo el entrenador, mientras golpeaba el escritorio de la sala de conferencias que tiene el Cilindro. En aquel momento sonaba utópico. Hoy parece algo cercano. A partir de esa inyección anímica, Racing consiguió 22 de los últimos 27 puntos. Sólo perdió ante Estudiantes, empató contra Defensa y Justicia y se llevó siete triunfos (Argentinos, Patronato, Platense, Unión, Rosario Central, Atlético Tucumán y Colón). En las últimas dos, con rendimientos sólidos, victorias por 2 a 0, en encuentros en los que logró ser el dominador del partido por completo, como no ocurría hace largas fechas. En Lanús, chocarán el peor equipo de la tabla anual contra el que más sumó en el año. Sin embargo, es difícil afirmar que no será un partido duro. Además de los desórdenes del fixture y de un campeonato difícil de comprender, eso también es el fútbol argentino.

Fernando Gago es optimista con Racing en el tramo final del campeonato Prensa Racing

Para medirse al Granate, Gago saldrá con estos 11: Arias; Pillud, Sigali, Piovi y Mena; Miranda, Moreno y Alcaraz; Rojas, Copetti y Carbonero. Hay siete nombres que se repiten de aquella semifinal con Boca. Sólo se suman Pillud y Mena (suplentes), Arias (lesionado) y el refuerzo Johan Carbonero. Por nombres y por rendimiento, este equipo vuelve a parecerse al que asomó la cabeza en el primer semestre de 2022, que logró el récord de 10 victorias al hilo. Ahora deberá afrontar el desafío de dar en la talla.

“Es un golpe que nos tiene que servir a futuro. Hicimos mucho, pero tenemos que dar más. Hay que minimizar los errores y potenciar lo que se hizo bien”, había sido el mensaje del técnico al iniciar el semestre. Las últimas fechas encuentran a Racing como el mejor equipo de la tabla anual y prendido en la pelea por el título. Con variaciones constantes en los nombres por lesiones, rendimientos o incluso por motivos disciplinarios, la Academia igual pudo enderezar su marcha a tiempo para terminar prendido. Y ahí también está la mano del DT. Alcaraz y Miranda, por caso, quedaron fuera de alguna convocatoria por inconductas; serán titulares. Gago también fue audaz en devolverle la titularidad a Gabriel Arias en el arco, cuando Gastón “Chila” Gómez llevaba un 2022 con actuaciones muy buenas. Y tuvo paciencia para llevar a los refuerzos Emiliano Vecchio y Johan Carbonero, que les costó la adaptación, pero fueron clave en ese buen tramo. Otro de los desafíos ante Lanús será superar la ausencia del rosarino, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Racing sabe qué se juega: un lugar en la definición del torneo.