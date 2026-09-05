Gimnasia de Mendoza vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo fuera de la cancha. Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta e impugnación del encuentro por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando, según su presentación, la normativa permite un máximo de cinco. Además de solicitar que se le reconozca la clasificación, pidió suspender los efectos deportivos del pase de Boca hasta una resolución definitiva.

En la previa del encuentro en Mendoza, Juan Román Riquelme se refirió al reclamo: “Los partidos se ganan dentro de la cancha. Boca lo ganó claramente, pudimos haberlo perdido en el penal, pero hoy buscan otra cosa, entiendo que siempre pase eso pero al final amo al fútbol, se gana jugando a la pelota y Boca ganó merecidamente (vs Vélez), así que a pensar en el partido que tenemos hoy”.