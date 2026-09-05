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Gimnasia de Mendoza vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido

En el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, se enfrentan por la octava fecha del Torneo Clausura

Tomás Belmonte pasa la pelota ante Gimnasia de Mendoza
Tomás Belmonte pasa la pelota ante Gimnasia de MendozaMarcelo Aguilar - LA NACION

Gol de Boca

Boca salió de contra tras la llegada de Gimnasia de Mendoza. Leonel Flores picó y jugó hacia atrás para Alan Velasco, que esperó la llegada de Tomás Belmonte. El mediocampista remató, la defensa bloqueó el disparo y, tras pelear por el rebote, la pelota le quedó a Velasco: definió de primera y la clavó en el ángulo para el 1-0. Es su cuarto gol en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena. Sin jugar bien, Boca está en ventaja.

Zenón, el primer amonestado de Boca

Kevin Zenón recibió la tarjeta amarilla por una infracción después de que un futbolista de Gimnasia de Mendoza lo superara con un caño.

Se salvó Boca

Gimnasia de Mendoza llegó con peligro desde la derecha: tras un centro, un futbolista local apareció solo y definió ante Álvaro Montero. El arquero reaccionó, la pelota dio en el palo y Matías Satas despejó el peligro.

Comenzó el partido

Gimnasia de Mendoza y Boca ya juegan en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura.

Los hinchas en Mendoza
Los hinchas en MendozaMarcelo Aguilar - LA NACION

Vélez reclamó los puntos y Riquelme respondió en la previa

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo fuera de la cancha. Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta e impugnación del encuentro por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando, según su presentación, la normativa permite un máximo de cinco. Además de solicitar que se le reconozca la clasificación, pidió suspender los efectos deportivos del pase de Boca hasta una resolución definitiva.

En la previa del encuentro en Mendoza, Juan Román Riquelme se refirió al reclamo: “Los partidos se ganan dentro de la cancha. Boca lo ganó claramente, pudimos haberlo perdido en el penal, pero hoy buscan otra cosa, entiendo que siempre pase eso pero al final amo al fútbol, se gana jugando a la pelota y Boca ganó merecidamente (vs Vélez), así que a pensar en el partido que tenemos hoy”.

¿Cómo llegan los equipos?

Boca llega a Mendoza después de eliminar a Vélez por penales en los octavos de final de la Copa Argentina y de vencer por 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. Leandro Paredes, capitán del equipo, arrastra una contractura y será uno de los habituales titulares preservados. Gimnasia de Mendoza, por su parte, atraviesa un buen momento en el Clausura: suma 15 puntos, producto de cinco triunfos y dos derrotas, y ocupa el segundo puesto de la Zona A, a una unidad de Instituto.

Álvaro Montero en la entrada en calor
Álvaro Montero en la entrada en calor Marcelo Aguilar - LA NACION

Boca con suplentes

Rodolfo Arruabarrena eligió una formación con mayoría de suplentes para visitar a Gimnasia de Mendoza.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal (c), Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores.

El equipo confirmado de Gimnasia de Mendoza

Darío Franco definió la formación para recibir a Boca: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino (c), Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Gimnasia de Mendoza vs. Boca

Boca visita a Gimnasia de Mendoza este sábado, desde las 16.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro. Y se podrá seguir en vivo en este artículo.

Por Augusto Sanz
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