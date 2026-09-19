Gimnasia dejó escapar el triunfo ante Banfield: el golazo agónico de David Zalazar, que cumplió la ley del ex

Gimnasia y Esgrima La Plata estuvo muy cerca de quedarse con una victoria que había buscado durante buena parte de la tarde, pero terminó con una sensación amarga en el Bosque. Banfield alcanzó el 2-2 cerca del final con un golazo de David Zalazar, quien encaró desde la izquierda, aprovechó un resbalón de su marcador y definió al segundo palo. El atacante, con pasado en el conjunto platense, decidió no festejar la conquista que frustró al local.

La tarde también tuvo un regreso particular. Pedro Troglio, de extensa identificación con el Lobo por sus diferentes ciclos como entrenador, volvió al estadio Juan Carmelo Zerillo, aunque esta vez desde el banco de Banfield. Sin embargo, no faltaron aplausos y ovación en la previa. Su equipo, que venía de cuatro partidos sin poder ganar por el Torneo Clausura, consiguió rescatar un punto en un encuentro en el que estuvo dos veces en desventaja.

Pedro Troglio volvió al Bosque, pero como entrenador de Banfield Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

El que el conjunto dirigido por Ariel Pereyra contó con oportunidades suficientes para establecer una diferencia mayor. Con Mateo Seoane y Nicolás Barros Schelotto en el centro del mediocampo, buscó asumir el protagonismo y apenas habían transcurrido dos minutos cuando Agustín Auzmendi dispuso de una ocasión clara: su remate se estrelló contra el palo derecho del arco defendido por Diego Rodríguez.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos. Una pelota detenida encontró mal parada a la defensa visitante y Auzmendi apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un córner de Schelotto y establecer el 1-0. El delantero confirmó así su buen momento: alcanzó cuatro goles en sus últimos cinco partidos.

CABEZAZO DE AUZMENDI PARA EL 1-0 DE GIMNASIA ANTE BANFIELD



El delantero del Lobo aprovechó un gran centro de Barros Schelotto y no perdonó.



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Gimnasia tuvo entonces la posibilidad de ampliar una diferencia que, por lo producido hasta ese momento, no habría resultado extraña. Pedro Silva Torrejón recuperó en la presión y, a los 34 minutos, recibió una infracción de Marcos López dentro del área. Jorge Baliño sancionó penal y Lucas Janson quedó frente a una oportunidad inmejorable para darle tranquilidad al local.

El Ruso Rodríguez, sin embargo, evitó el segundo. El arquero de Banfield, a sus 37 años, se arrojó hacia su derecha y desvió el remate de Janson, que quería marcar su primer gol con la camiseta del Lobo. La acción adquirió todavía mayor dimensión unos minutos más tarde, porque el conjunto visitante encontró el empate prácticamente a continuación de aquella ocasión desperdiciada.

Lautaro Gómez fue el encargado de castigar a Gimnasia. El futbolista de Banfield condujo y avanzó con la pelota, sacó un zurdazo bajo que dio en el palo derecho y terminó dentro del arco de Nelson Insfrán. Así, un partido que el conjunto platense había tenido bajo control volvió a quedar igualado antes del descanso.

Nacho Fernández le pega a la pelota, marcado por Renzo Malanca y, detrás, Lautaro Gómez Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

El segundo tiempo comenzó con mayor equilibrio, pero Gimnasia recuperó la ventaja poco después. A los 62 minutos, Auzmendi bajó un centro desde la derecha para Silva Torrejón y el lateral izquierdo convirtió desde el área chica para establecer el 2-1.

Gimnasia tuvo posibilidades para liquidar el encuentro. Manuel Panaro, que ingresó en el segundo tiempo, encontró un rebote dentro del área solo, pero su volea de derecha se marchó por encima del travesaño. El local incluso logró el tercero, en los pies de Maximiliano Zalazar, otro que ingresó desde el banco, pero fue anulado por offside. Cada oportunidad desperdiciada mantuvo con vida a Banfield y dejó abierto un partido que parecía encaminado hacia el conjunto local.

Meteo Seoane busca la pelota de cabeza ante la marca de Favio Álvarez Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

Hasta que apareció el otro Zalazar, David. Cerca del final, el delantero que ingresó en la segunda parte, con pasado en Gimnasia, recibió por la izquierda y avanzó con la pelota. Su marcador, Alexis Steibamch, sufrió un breve resbalón y el atacante aprovechó ese instante para continuar la acción, acomodarse y sacar una definición formidable al segundo palo. Insfrán no pudo impedir el 2-2.

A pesar del gran gol, Zalazar no lo gritó, por su pasado en Gimnasia durante la temporada 2024. La conquista tuvo un significado completamente diferente para cada lado: fue un golpe para el Bosque y, al mismo tiempo, el rescate de Banfield cuando el partido se acercaba a su desenlace.

GOLAZO AGÓNICO DE BANFIELD PARA EL 2-2



Zalazar sacó un zapatazo de afuera del área y la colgó del ángulo para el empate ante Gimnasia.



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El empate dejó así una sensación difícil de disimular para Gimnasia. Había golpeado primero, tuvo un penal para ampliar la ventaja, volvió a ponerse adelante durante el complemento y dispuso de situaciones para sentenciar la historia. No lo hizo y Banfield encontró su última oportunidad. El Lobo suma su segundo empate consecutivo, que no le permite trepar a la cima de su zona. “Es inexplicable, tenemos que aprender”, dijo postpartido Auzmendi.

El empate de Gimnasia y Banfield

Banfield evitó una nueva caída, pero sigue fuera de la zona de clasificación y abajo en los promedios. “Venimos de hace 10 días de clasificar a una semifinal de Copa (Argentina). La campaña, reconocemos, no es buena”, declaró en conferencia de prensa Troglio. El entrenador también se refirió a la renuncia que presentó durante la semana y que finalmente no derivó en su salida: “Los dirigentes me pidieron que me quedara”. Así, en una tarde marcada por su regreso al Bosque como rival, se llevó un empate agónico que al menos le dio algo de alivio en medio de un presente complicado.