Murió Sandro Mazzola, leyenda de Inter de Milán y de la selección italiana

El exdelantero de la selección italiana Sandro Mazzola, que pasó los 17 años de su carrera profesional en el Inter ‌de Milán, falleció a los ‌83 ⁠años, informó el club el sábado.

“Hay quienes entran en la historia. Y luego hay quienes se convierten en la historia misma del Inter”, lo despidió el club en sus redes sociales. “De chico nerazzurro a símbolo eterno, Sandro Mazzola ha atravesado generaciones, ganando, emocionando y transmitiendo el amor por estos colores. Brillaba en el campo, brilla también ahora, la estrella del bigote. Que, como a menudo ha contado, tenía un solo, último, deseo: «Ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible»“, fue el mensaje completo.

Mazzola, considerado un emblema del Inter, marcó 158 goles en 565 partidos, lo que ayudó al equipo a ganar cuatro títulos de la Serie ​A y ⁠dos ⁠Copas de Europa. Formó parte de la selección italiana que ganó la Eurocopa de 1968 y llegó ​a la final del Mundial de México dos años después, ante Brasil.

“Sandro Mazzola fue uno de los ‌mejores futbolistas de la historia. No solo en la historia ​de los Nerazzurri”, dijo el Inter en ​un comunicado publicado en su página web oficial, en el que usó el apodo del equipo. “Él era la historia del Inter: se incorporó al club cuando era un niño y nunca lo abandonó”.

La primera ministra Giorgia Meloni dijo que Italia había perdido a una de las figuras más queridas de su fútbol. “Aportó alegría ​y pasión a generaciones de italianos, dejando una huella imborrable en nuestra nación”, publicó la mandataria en las redes sociales.

Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano.

Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile… pic.twitter.com/4MnZCFbOS1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 19, 2026

Mazzola tenía seis años cuando su padre, ⁠Valentino —también internacional con Italia—, falleció en la catástrofe aérea de Superga, un accidente de avión ocurrido en mayo de 1949 en ‌el que pereció toda la plantilla del Torino cuando regresaba de un partido en Lisboa.

A los 18 años, Mazzola debutó con el primer equipo cuando el Inter alineó a su equipo juvenil en un partido contra la Juventus, después de que la Federación Italiana revocó una decisión que otorgaba al Inter una victoria por 2-0 tras una invasión del terreno de juego por parte de los aficionados de la Juventus y ordenó ‌la repetición del partido.

Sandro Mazzola, en acción @Inter

Mazzola, que de niño había sido mascota del Inter, terminó un examen escolar antes ⁠de viajar a Turín, donde marcó el único gol del Inter de penal en la ‌derrota por 9-1 ante la Juventus.

Rápidamente se convirtió en titular del primer ⁠equipo y ayudó al Inter a ganar su primera Copa de Europa ⁠en 1964, al marcar un doblete en la victoria por 3-1 sobre el Real Madrid en la final. Desempeñó un papel clave cuando el Inter volvió a ganar el título la temporada siguiente.

Sandro Mazzola ganó varias copas con Inter @Inter

Mazzola fue figura clave del doblete de la Copa Intercontinental conseguido por Inter, dirigido por el argentino Helenio Herrera, en 1964 y 1965. En ambas finales derrotó a Independiente, campeón de América.

En la primera, anotó el primer gol del 2-0 con el que el equipo italiano se consagró en la revancha (la ida la había ganado Independiente por 1 a 0). En la del 65, Mazzola aportó dos tantos en el 3-0 de la ida en Italia (la vuelta, fue 0-0 en Avellaneda).

Mazzola se retiró en 1977 y más tarde ocupó el cargo de director deportivo del Inter. También llegó a ‌ser director deportivo del Torino, el club de ​su padre.

“La estrella del bigote brilló sobre el terreno de juego, y sigue brillando hoy en día. Como solía decir, tenía un último deseo: ser recordado como un buen hombre, alguien que sigue luchando incluso cuando ganar es imposible, como en aquel 9-1”, dijo ‌el Inter.