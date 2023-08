Gimnasia vende a Ignacio Miramón, una de las joyas por una cifra en dólares que está entre las más altas de su historia

escuchar

Con 20 años, 31 partidos en la primera de Gimnasia La Plata y un paso por el seleccionado argentino Sub 20 durante el Mundial realizado en nuestro país, Juan Ignacio Miramón se transformó en otro interesante proyecto de nuestro país que continuará su carrera en Europa.

En las próximas horas se confirmará oficialmente el pase del volante central a Lille, de Francia, por una suma que lo convertirá en una de las mejores ventas en la historia del Lobo. Todo indica que la operación se cerrará en torno a los 7 millones de euros. El club platense posee el 75 por ciento de los derechos federativos, mientras que el 25 restante pertenece a Balompié Bolívar, club de la ciudad donde nació. Gimnasia conservará una plusvalía del 15 por ciento por una futura venta. En los próximos días viajará a Lille para cumplir con la revisión médica y firmar el contrato.

El cruce picante de Miramón con “Pipa” Benedetto

Miramón debutó con 18 años, el 19 de febrero de 2021, en un 3-0 sobre Talleres. Anteriormente había ocupado el banco de los suplentes en ocho encuentros. Mediocampista central de rápidos movimientos, buen pase y con capacidad de corte y anticipo, fue el futbolista de hasta 20 años de la última Liga Profesional con más duelos ganados (183) y faltas recibidas (56). Su consolidación en el puesto se dio en el último torneo. Bajo la dirección técnica de Sebastián “Chirola” Romero disputó 21 cotejos (20 como titular). En esa campaña recibió nueve amonestaciones y fue expulsado una vez, frente a Banfield.

En el último cotejo contra Boca protagonizó un cruce picante con Darío Benedetto. “Me mató”, le expresó al programa Paso a Paso sobre un pisotón del delantero de Boca. “En el lateral lo empujo para que no reciba tranquilo y me metió el codo, y después me dio un pisotón, pero no cobró nada el árbitro. La pelota se me va un poco larga y cuando se la corro, me mató, esa sí que me mató”, agregó con una sonrisa. También reveló que Benedetto les enrostró su experiencia a varios juveniles del Lobo: “Nos meó un poco el ‘Pipa’. A Feli Sánchez le tiró que tenía más goles que él partidos jugados”.

Miramón, en el partido contra Boca Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Miramón no fue convocado por Javier Mascherano para el Sudamericano Sub 20 en el que no se consiguió la clasificación al Mundial, pero sí estuvo en el plantel que ingresó al torneo como país anfitrión. Jugó desde el comienzo ante Nueva Zelanda e ingresó contra Uzbekistán.

Según el portal Transfermarkt, especializado en transferencias, la venta más alta que hizo Gimnasia en su historia fue la del centro-delantero uruguayo Diego Alonso a Valencia, en 2001, por 7,65 millones de euros.

Jugadas destacadas de Miramón

La entidad platense continúa con su política de hacer caja con varios de sus jugadores para aliviar la delicada situación económica. Hace poco más de una semana, vendió el 50 por ciento de Alan Lescano a Argentinos en alrededor de dos millones de dólares. Tomás Muro fue negociado a Orenburg (Rusia) en un millón de euros; Matías Melluso, a Pafos (Chipre) por 450.000.

Cristian Tarragona estuvo a punto de pasar a Independiente. Hace unos meses, Ramón Sosa fue negociado a Talleres de Córdoba por 2,12 millones de euros. El colombiano Johan Carbonero dejó 3,59 millones en la tesorería cuando se mudó a Racing. También había emigrado Brahian Alemán a Banfield por 745.000 dólares y el arquero Rodrigo Rey, uno de los contratos más altos del plantel, se fue a Independiente como agente libre.

Ramón Sosa, en "vuelo", sin pisar el césped en el partido que Talleres empató en el clásico con Belgrano 1-1 Prensa Talleres

Por ahora mantiene al jugador más cotizados del plantel, el extremo juvenil Benjamín Domínguez, en su momento pretendido por Racing, y a la “Perla” Eric Ramírez.

Lille finalizó en el quinto puesto en la última Liga de Francia, y se clasificó para la Conference League, la tercera copa en importancia de la UEFA. Es dirigido por el entrenador portugués Paulo Fonseca y acaba de sumar a Samuel Umtiti, el exzaguero central de Barcelona, cuyo rendimiento decreció en las últimas temporadas a causa de las lesiones.

Miramón será el noveno argentino en recalar en el club del norte de Francia. El último había sido Nicolás Gaitán, que solo disputó cuatro cotejos en 2020.

LA NACION