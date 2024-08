El presidente de Gimnasia de La Plata criticó a Federico Sturzenegger por las SAD: “Él es socio y va en contra del estatuto”

Escuchar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado y socio del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, Federico Sturzenegger, fue cuestionado por el presidente de la institución deportiva, Mariano Cowen, en medio de la discusión por la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

A través de una publicación en el Boletín Oficial del miércoles pasado a la madrugada, el Gobierno brindó detalles sobre la reglamentación. Entrevistado en la pantalla de LN+, el ministro había anticipado la firma del decreto y advirtió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no se les podrá negar la participación en los torneos oficiales a las instituciones que opten por esa modalidad de negocio.

Mediante el decreto 730/2024, que completa lo anunciado en el DNU 70 del 20 de diciembre de 2023, donde se anunció la medida, el Ejecutivo que había explicado el presidente Javier Milei en su primera cadena nacional. Es uno de los cambios que más polémica generó tras el rechazo de parte de la dirigencia del fútbol argentino. “Yo soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata y si no traemos capitales, no sé dónde estamos”, había bromeado Sturzenegger durante su exposición.

El Presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata apuntó contra Federico Sturzenegger

“No hablé nunca con él y creo que el principal problema lo tiene Sturzenegger porque cuando sos socio vos adherís a un Estatuto y una forma de pensar y vivir un club, y él se hizo socio de Gimnasia con eso, y ahora quiere cambiar un Estatuto el cual adhirió, eso me parece la primera contradicción”, sostuvo Cowen en diálogo con 0221.com.ar.

Y añadió: “Yo quiero que todos me expliquen las garantías. Como fanático e hincha de Gimnasia, socio y ahora presidente, quiero que vos me digas ‘qué querés para ser una SAD’, todo lo que te tengo que dar como club y vos qué me garantizas. Si mañana sale mal, ¿quién se hace cargo? ¿Por qué vendría una SAD a Gimnasia? ¿Por el Bosquecito o el hockey? No, por el fútbol profesional nada más. Gimnasia es un club enorme, es uno de los clubes grandes de Argentina, hay que respetarlo mucho más, tiene una vida social enorme”.

“Las asociaciones civiles sin fines de lucro queremos seguir siéndolo siempre porque el socio de Gimnasia lo ha votado y reafirmado”, afirmó el presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata sobre el mensaje que impulsa el Gobierno nacional. Asimismo, planteó: “Si nosotros decimos que al club lo tiene que conducir gente que viene y pone plata porque es deficitario, le estás dando el visto bueno a las SAD. La misma gente que te vota ‘no a las SAD’ en una asamblea, quiere que venga un presidente y ponga plata. Es contradictorio el mensaje: ‘Ponete de un lado o del otro’. No hay resultados mágicos y el cambio es cultural, el cambio va a llegar, pero con un trabajo serio”.

Cowen también aseguró que la idea de las SAD que propone el Gobierno de Javier Milei “no es nada novedoso en el fútbol aparte; es totalmente evitable porque hay una intromisión de la política y el Estado nacional en materia deportiva que es una de las premisas que tiene FIFA, la de la no intromisión”.

Por último, expresó: “Los socios votaron en asamblea el modelo de club que quieren tener, en el caso nuestro es muy claro en el artículo 2 del Estatuto lo dice, y la AFA como federación no lo permite. ¿Vos querés ser SAD? Júntense y ármense un torneo aparte, paralelo, nadie te lo prohíbe. ¿Por qué una SAD puede ser rentable o generar recursos que una asociación civil no? Lo que quiere instalar es que el dirigente deportivo no sirve, sirve mucho más el empresario o el que administra un fideicomiso. Esa forma de castigar a la política es totalmente antidemocrática”.

