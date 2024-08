Federico Sturzenegger adelantó las próximas medidas del Gobierno y contó cómo está la relación con Caputo: “Socio inclaudicable”

Escuchar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, anticipó cuáles serán las próximas legislaciones que saldrán oficializadas en los siguientes días en el Boletín Oficial, contó detalles sobre su trabajo y habló de la relación con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entrevistado por Alfredo Leuco en la pantalla de LN+, el funcionario nacional ponderó el trabajo combinado que está llevando a cabo su cartera con la de Economía en materia de desregulaciones y aseguró que con Caputo se llevan de forma “espectacular”. “Es parte de una base de un respeto muy importante de las competencias de cada uno. En la parte de Economía es muy importante que el Gobierno tenga un solo vocero, que es Caputo. Yo tengo la parte de desregulación que es complementaria ”, explicó.

“Estamos trabajando extraordinariamente bien. Él apoya profundamente las reformas que estamos haciendo. Muchas de las áreas dependen de Caputo, y sabe que en mí tiene un socio inclaudicable en la preservación del equilibrio fiscal. La preservación del superávit fiscal es como una piedra angular y estamos todos codo a codo defendiendo ese objetivo de gobierno. Estamos todos ayudándonos y complementándonos unos a otros”, evaluó.

En ese sentido, resaltó el rol que le encargó el presidente Javier Milei hace poco más de dos meses. “Es bastante único tener un Ministerio de Desregulación. Es el único caso en donde se le pone como objetivo a un ministro eliminar leyes y regulaciones que van generando cambios importantes”, indicó.

Por otro lado, quien fuere presidente del Banco Central en una parte del gobierno de Mauricio Macri, recordó: “Después de muchas décadas batallando contra el desequilibrio fiscal, viene un presidente que llegó en un mes al superávit. Eso termina siendo como el ancla del programa macroeconómico, que hay que complementarlo con la posibilidad de facilitar la vida a la gente”.

Asimismo, Sturzenegger anticipó las próximas medidas del Gobierno: “El Presidente acaba de firmar el decreto que permite el pago de propinas en los tickets, lo cual era un engorro para los turistas y muchas personas. También seguimos con más desregulaciones en el mercado aero-laboral. Además, acaba de firmar el decreto con la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y habrá novedades muy interesantes en lo que respecta al registro automotor. Pronto tendrás la posibilidad de hacerlo desde tu casa. Y también habrá cambios importantes en materia de tránsito: en especial sobre cómo se emiten las licencias y cuánto van a durar”.

Consultado específicamente sobre el caso de las SAD, el ministro apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino y consideró que pese a la negativa de sus líderes, no podrán negarse a tener equipos que quieran adoptar esa modalidad de negocio. “ No se pueden negar ”, dijo enfáticamente. “Lo que el Presidente propone... siempre propone mayores libertades. Siempre va a dar más opciones a la gente. Entonces, si los dueños de los clubes son los socios, les damos más libertad a los socios para que elijan si quieren traer capitales”, expuso.

“Yo soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata y si no traemos capitales, no sé dónde estamos”, bromeó y siguió: “ La AFA tiene que cumplir porque es parte del sistema deportivo de la Argentina. Y la ley de deportes te obliga a que no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica en la cual decida organizarse. Si un club quiere cambiarse, la AFA no puede negarse porque estaría violando la ley. Creemos que van a generar inversiones en el sector”.

Por último, se refirió a la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández. “Realmente no podemos salir casi del asombro”, postuló. “La palabra con la que me gustaría calificar es hipocresía. La extraordinaria hipocresía de la gente que nos gobernó por tanto tiempo. Dijeron que les interesaban los desprotegidos y llevaron la pobreza al 50%, pero al Estado sí que lo usaban en beneficio propio. Dijeron que iban a cuidarnos y no nos compraron las vacunas por cinco meses. Nos vienen a hablar de la política de género, pero eran golpeadores. Ese uso del Estado con ese nivel de cinismo e hipocresía es, en algún sentido, lo que la presidencia de Milei quiere cambiar”, sentenció.

