El Gobierno reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas y le dio un año a la AFA para adecuar su estatuto: “No pueden negarse”

A través de una publicación en el Boletín Oficial de este miércoles a la madrugada, el Gobierno detalló la reglamentación en torno a la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Horas antes, entrevistado en la pantalla de LN+, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado la firma del decreto y advirtió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no se les podrá negar la participación en los torneos oficiales a las instituciones que opten por esa modalidad de negocio.

Mediante el decreto 730/2024, que completa lo anunciado en el DNU 70 del 20 de diciembre de 2023, donde se anunció la medida, el Ejecutivo le dio forma y reguló lo descrito por el presidente Javier Milei en su primera cadena nacional. Se trata de uno de los cambios que más polémica despertó, en especial luego del rechazo de parte de la dirigencia del fútbol argentino.

El nuevo decreto se jacta de los cambios realizados en aquella oportunidad y da un marco regulatorio con mayor detalle. En su artículo primero define que los “asociados a las asociaciones civiles” serán “quienes participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”.

Por otro lado, en el artículo segundo especifica que pese a que aun no se hayan adaptado los estatutos o códigos internos de las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”, que haya elegido convertirse en una SAD.

Claudio Chiqui Tapia se manifestó fuertemente en contra de las SAD y la AFA emitió un comunicado en donde descarta que los clubes convertidos puedan participar de las competiciones Anibal Greco

En ese sentido, aclara que todos los clubes y asociaciones “ tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida ”.

Por último, se le da un plazo de un año a partir del día de la fecha (miércoles 14 de agosto de 2024) para que la AFA y el resto de asociaciones, federaciones y confederaciones adapten sus normas a esta medida. “ El período de UN (1) año establecido en el artículo 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 se contará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto” .

Según explicó Sturzenegger, la Asociación del Fútbol Argentino no se podría negar a realizar los cambios o privar a un club de jugar en los actuales torneos oficiales. “La AFA tiene que cumplir porque es parte del sistema deportivo de la Argentina. Y la ley de deportes te obliga a que no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica en la cual decida organizarse. Si un club quiere cambiarse, la AFA no puede negarse porque estaría violando la ley. Creemos que van a generar inversiones en el sector”, indicó en LN+.

Avanzar con la reglamentación de las SAD fue uno de los principales pedidos de Javier Milei hacia Federico Sturzenegger cuando desembarcó en el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Asimismo, el funcionario consideró que se trata de un cambio que le otorga más libertades a los socios. Lo que el Presidente propone... siempre propone mayores libertades. Siempre va a dar más opciones a la gente. Entonces, si los dueños de los clubes son los socios, les damos más libertad a los socios para que elijan si quieren traer capitales”, dijo y bromeó: “Yo soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata y si no traemos capitales, no sé dónde estamos”.

Por su parte, la AFA descartó la implementación de esta forma jurídica y habló de la “inalterabilidad” de su estatuto. Fue a través de un comunicado del Comité Ejecutivo que la entidad continúa siendo un requisito indispensable ser miembro ser una “Asociación Civil sin fines de lucro”.

