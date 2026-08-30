Giovani Lo Celso, entre la selección y la incertidumbre: no juega en Betis y su futuro vuelve a ser incierto

Protagonizó una de las fotos más virales de la Copa del Mundo y una de las historias más emotivas de la selección argentina en los últimos tiempos, aunque dentro de la cancha su aporte estuvo por debajo de lo esperado. Giovani Lo Celso, el futbolista que posó con la bandera de Malvinas después del histórico triunfo frente a Inglaterra en las semifinales, sigue sin jugar en España y su futuro vuelve a ser incierto.

El volante se reincorporó a los entrenamientos del equipo de Manuel Pellegrini hace casi tres semanas, pero el propio entrenador advirtió que difícilmente pueda contar con él durante las próximas dos. Todo, en la previa del partido de este viernes ante Real Madrid y a pocas semanas de la ventana FIFA de septiembre y octubre.

Su único partido en el Mundial fue ante Jordania: debutó en el torneo y convirtió un gol de tiro libre Aníbal Greco - La Nación

Mientras tanto, la dirigencia sevillana espera alguna oferta por un mediocampista que en el último tiempo perdió continuidad a causa de sus reiterados problemas físicos.

La convocatoria de Lo Celso al Mundial fue una de las pocas que generaron cierto debate. El rosarino tenía la cuenta pendiente de sumar minutos en una Copa del Mundo: en Rusia 2018 fue al banco en todos los partidos y en Qatar 2022 quedó desafectado a último momento por un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Por tratarse de un futbolista con mucho recorrido en el ciclo y buenos rendimientos en distintos pasajes de la era de Lionel Scaloni, el entrenador volvió a darle una oportunidad, pese a que no llegaba en su mejor momento.

Su contrato vence en 2028, pero la dirigencia de Betis escucha ofertas, pese a que el mercado está por cerrar Prensa Betis

En el Mundial, de hecho, solamente jugó ante Jordania, cuando Argentina ya tenía asegurado el pasaje a los 16avos de final como líder del grupo y Scaloni decidió cuidar a varios titulares. Lo Celso marcó un gol de tiro libre y estuvo 60 minutos en cancha.

Ese partido se disputó el 26 de junio. Más de dos meses después, no volvió a jugar, ni siquiera en un Betis que tuvo un comienzo irregular. Y desde el propio club están dispuestos a escuchar ofertas, pese a que el mercado de pases cerrará este martes.

“Está empezando a calentar en el césped, la semana que viene hará algo de trabajo, pero es difícil que esté antes de 15 días”, señaló Pellegrini.

Desde su vuelta de las vacaciones no fue tenido en cuenta en Betis y Pellegrini advirtió que difícilmente vuelva antes de dos semanas Betis

El entrenador no contó con el argentino en el amistoso de pretemporada ante Inter (1-1) ni en los partidos de la Liga frente a Real Sociedad (1-0), Valencia (1-0) y Levante, este sábado, con dura derrota por 5-2.

Desde que regresó de sus vacaciones, Lo Celso trabaja con un plan específico. La vuelta no fue de la manera esperada: nuevamente apareció con molestias físicas y el cuerpo técnico decidió llevarlo de a poco para evitar riesgos.

Lo Celso es uno de los futbolistas mejor pagos de Betis y en el club esperan una mayor prestación, sobre todo después de una temporada 2025/26 en la que tampoco pudo tener continuidad ni mostrar su mejor nivel.

Su convocatoria al Mundial fue una de las pocas que generaron debate: no tanto por su nivel, sino por la falta de continuidad que arrastraba por las lesiones JUAN MABROMATA - AFP

Fue baja entre enero y abril y disputó 32 de los 55 partidos oficiales del equipo, apenas el 58 por ciento, con tres goles y tres asistencias. Es decir, participó directamente de un gol cada cinco encuentros.

En esos 15 días en los que todavía no estaría disponible, Betis recibirá a Real Madrid y visitará a Lille, por la primera fecha de la Champions League, y a Villarreal, por la Liga.

Llegado al club a mediados de 2024, y con contrato hasta junio de 2028, la segunda etapa de Lo Celso en Betis fue de mayor a menor. Por eso, en el club no veían con malos ojos desprenderse del futbolista y utilizar esos recursos para reforzar el plantel.

Parte estable del ciclo de Lionel Scaloni, fue al banco en seis partidos del Mundial y apenas sumó 60 minutos AFA

El inconveniente es que ninguno de los clubes que se interesaron por él estuvo dispuesto a acercarse al salario que percibe en España. Todo indica, entonces, que continuará en el club, aunque por ahora lejos de la titularidad.

El 21 de septiembre comenzará la fecha FIFA en la que cada selección podrá disputar hasta cuatro amistosos. Argentina buscaría completar esa cantidad para que los futbolistas suspendidos después de la final ante España -Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del asistente Roberto Ayala- empiecen a cumplir sus sanciones.

Para Lo Celso, de 30 años, será además el comienzo de una etapa importante para intentar sostener su lugar en la selección, más allá de que Scaloni continúe o no después de diciembre.

El tiro libre ante Jordania que terminó siendo su único gol en Mundiales Aníbal Greco - La Nación

Por el presente que atraviesa, cuesta imaginarlo más allá de esta convocatoria. Scaloni, que todavía no anunció qué hará después de diciembre, podría citar a los mismos futbolistas que estuvieron en el Mundial para participar de un homenaje con el público argentino. Después, Lo Celso deberá recuperar continuidad y nivel para seguir siendo considerado.

Por ahora, a su alrededor todo es incertidumbre. Sonó en Boca al comienzo del mercado y su nombre volvió a aparecer después de conocerse la lesión de Tomás Aranda, uno de los encargados de generar juego en el equipo de Rodolfo Arruabarrena, pero la posibilidad no avanzó.

Su etapa en Betis fue de mayor a menor: en la temporada pasada le costó encontrar continuidad y ahora volvió a comenzar con problemas físicos NIKOLAY DOYCHINOV - AFP

Algo parecido ocurrió con Rosario Central. Había surgido como alternativa antes del Mundial, aunque después quedó en la nada y perdió todavía más fuerza tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y las dudas que planteó Ángel Di María sobre su continuidad, pese a haber renovado hasta junio de 2027.

Una situación que inquieta a Betis y que también se sigue desde la selección argentina, pero que sobre todo preocupa al propio Lo Celso. Tuvo poca participación en el Mundial y todavía no consigue volver a afirmarse en su club.