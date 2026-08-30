A qué hora juega River hoy

Con el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, Banfield y River Plate visita a Banfield en el partido que le da continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y que está progrmado este domingo a las 15 en el estadio Florencio Sola con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Así llega River

El Millonario sufrió un cimbronazo entre semana: fue eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Independiente Santa Fe de Colombia por penales y ello decantó la salida de Eduardo Coudet como entrenador. Fue la gota que rebasó el vaso porque, aunque el club invirtió millones y millones de dólares en refuerzos de la talla de Thiago Almada y Ángel Correa, todavía no encontró un buen funcionamiento y lo pagó con, además de la salida del certamen continental, la despedida también de la Copa Argentina a manos de Aldosivi de Mar del Plata.

Solo con el Clausura por delante para lo que le resta del año, el que asumió el timón fue Ponzio, ídolo de la institución que ya estaba trabajando allí, pero un un rol diferente. En su primera formación como DT dispone de gran parte de los mismos futbolistas que habitualmente utilizó el ‘Chacho’, pero anhela cambiarles el chip para que, de una vez, el equipo esté a la altura de las circunstancias.

Leo Ponzio es el DT interino de River, sin un plazo definido Prensa River Plate

Enfrente River tiene a un rival muy necesitado de puntos para la tabla de promedios y de andar irregular en el campeonato, donde marcha undécimo en la tabla de posiciones de la zona B con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y tres caídas. La particularidad es que el Millonario necesitar ganarle para alcanzarlo porque actualmente está penúltimo -14°- con apenas cuatro unidades que consiguió en sus últimos dos cotejos después de cuatro derrotas en fila al inicio del certamen.

Posibles formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.65 contra 5.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.58.

Ambos equipos ya se enfrentaron este año y fue en la séptima fecha del Torneo Apertura con triunfo de River 3 a 1 en el estadio Monumental gracias a los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Mauro Méndez igualó transitoriamiente para el Taladro.