Godoy Cruz: polémica por las elecciones a mano alzada; críticas de la oposición y explicaciones del oficialismo

Godoy Cruz elegirá hoy al sucesor de José Mansur de una manera particular. Lo hará desde las 10 de la mañana sin cuarto oscuro . La comisión directiva decidió que el acto se realice a mano alzada, lo que motivó críticas de la oposición por lo “arcaico” del método y la falta de transparencia. El padrón de socios habilitados para votar es de apenas 1340 personas y el oficialismo estima que se presentarán “algo más” de 500 personas.

“Nos parece una locura que después de 40 años haya una elección y el club no busque hacer algo transparente. No lo podemos creer”, protesta ante LA NACION Javier Beltrami, candidato a vicepresidente por la oposición. Y agrega: “Creo que no quieren hacerlo en las urnas es porque creen que al hacerlo a mano alzada cierta gente tendrá cierto temor. En la urna se les complicaría muchísimo. A veces hacen oídos sordos...y acá todo el mundo les está pegando. Imaginate en el 2021 una elección a mano alzada...parece que se quedaron en la prehistoria”.

Alejandro Chapini es el candidato a presidente por el oficialismo. Y ofrece las explicaciones del caso: “Lo permite el estatuto. Los socios del club en total son 1400. En algún momento la otra lista hablaba de que podía haber fraude: esto es más cristalino y más puro que nada. Lo hacen en la Cámara de Senadores, en la de Diputados”, se justifica. Y agrega: “Se tomó la decisión de hacerlo a mano alzada con todas la seguridad del caso”.

Sobre las posibles “intimidaciones” a quienes queden expuestos con su voto, el actual vicepresidente primero del club bodeguero opina: “No encontramos un perjuicio para nadie. Y mucho menos que se pueda hablar de persecución. Para nosotros es un club. Y terminado el acto eleccionario, sea cual sea el resultado, si nos toca continuar, nunca hemos tenido en persona problemas con ninguno. Es imposible. Esto es un club deportivo. No hay exacerbación de ánimos. No hay grieta, para nada”.

Chapini admite las críticas al método elegido, pero lo defiende: “Sí. Se aceptan las críticas. Pero como estaba dentro de las posibilidades que daba el estatuto la CD decidió hacerlo de esta manera”. Y añade: “Nosotros evaluamos bastante el mecanismo de elección, y lo tratamos con distintos escribanos de Mendoza, que han hecho distintos procesos electorales en colegios de escribanos, de abogados. Y nos dijeron que si bien es arcaico por una cuestión de que se hacía antes, tiene la misma legalidad y la misma transparencia y cristalinidad que puede tener un elección con sobre cerrado”.

Para la oposición, sin embargo, el club perdió la oportunidad de hacer las cosas bien. “La mano alzada sería para una unión vecinal, para un grupo de vecinos. Pero imaginate que para eso, además, te dan un margen horario. Tenemos que estar a las 10 de la mañana, el segundo llamado es a las 10.15 y el tercero, a las 10.20. En cambio, la urna te da un margen de cuatro horas. Es lo lógico. El estatuto dice que el método de elección quedará sujeto a la decisión de la comsión directiva, según la cantidad de votantes. A ver...damos por entendido todos que si es una cantidad de votantes de mil, mil y pico, lo tenés que hacer en urna. Es más, después de 40 años hay elecciones, ¿qué sería lo más transparente y sano? Que haya fiscales, el padrón habilitado, un cuarto oscuro, para darle la libertad al socio. Esto es una locura”, resume Beltrami, candidato a vicepresidente por la oposición.

Apenas 1340 socios plenos

El club mendocino es el que menos socios plenos tiene de toda la primera división del fútbol argentino. Al padrón lo integran 1340 asociados. Sí hay “socios fútbol” o “de cancha”. Unos 7-8 mil aportantes que pagan su cuota para ir al estadio Malvinas Argentinas o al Feliciano Gambarte para ver el equipo, pero que no pueden participar en las actividades institucionales (asambleas, elecciones). Y eso también es motivo de polémica.

“No existe la forma de asociarse rápidamente como sí existe en otros clubes. Acá hay un proceso arcaico, como esto mismo que está pasando con las elecciones. Se llena una solicitud y esa solicitud pasa por el filtro del presidente, de José Mansur. A ojímetro se define quién es socio y quién no. La CD tiene la potestad de decidir quién es socio y quién no. Hay mucho malestar de mucha gente que presenta solicitud de socio y llevan 7 meses esperando sin respuesta. Así se cansan. Hasta que no la presentan más”, protesta Beltrami, de la oposición.