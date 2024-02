escuchar

De lateral. Así llegó Banfield al agónico empate 1 a 1 con Lanús como visitante en el quinto minuto de descuento. Fue con un cabezazo de Milton Giménez después de un saque de costado de uno de los especialistas en ese rubro que tiene el fútbol argentino, Aaron Quirós.

Esa acción le permitió al Taladro sacar pecho y exponer sus credenciales de su paternidad histórica en el clásico del sur del Gran Buenos Aires. De hecho, a lo largo del amateurismo y el profesionalismo albiverdes y granates se enfrentaron en 130 oportunidades con 52 triunfos de Banfield, 40 de Lanús y 38 empates.

Por el contrario, esa jugada impidió el que hubiera sido el único triunfo del local en la fecha de los clásicos tradicionales, luego del triunfo de Racing en la cancha de Independiente, el de Rosario Central en el estadio de Newell’s y los empates entre Huracán y San Lorenzo (0 a 0), River y Boca (1 a 1) y Estudiantes y Gimnasia (1 a 1).

Justamente la paridad de este domingo en la Fortaleza Granate, que no parece serlo tanto porque Lanús no le gana allí a Banfield desde hace seis partidos, se dio en una circunstancia inusual, después que el VAR decidiera que era lateral y no penal una confusa jugada dentro del área local. De ese lateral se produjo un centro que se convirtió en una jugada letal cuando se trata de Banfield y Quirós (seleccionado por Javier Mascherano que hizo dos goles en el último Preolímpico de Venezuela), porque es, posiblemente, el mejor lanzador del fútbol argentino con su fuerza de brazos.

Su lanzamiento al punto penal fue cabeceado por Giménez, que no había convertido en este torneo, para fastidio de los futbolistas e hinchas de Lanús que volvieron a ver frustradas sus aspiraciones de ganar un clásico en casa. Esto provocó algunos tumultos cuando ambos equipos se retiraban del campo de juego, donde un referente local como Lautaro Acosta se metió a separar mientras en la platea se lamentaba el retirado goleador José Sand, que supo vestir la camiseta de Banfield y después se cruzó de vereda.

Más allá del desahogo por el empate sobre la hora, Milton Giménez aclaró ante las cámaras que el objetivo era quedarse con los tres puntos. “El momento es complicado porque no se nos están dando los resultados, no podemos ganar. El punto sirve, aunque no es lo que vinimos a buscar”, remarcó el goleador, de 27 años.

El gol de Giménez tras un lateral

Además, el ex Atlanta, Comunicaciones y Necaxa, de México agregó: “Julio (Falcioni) me bancó bastante, el trabajo que hacemos Bruno y yo es muy sacrificado, hay que correr y presionar mucho. Hoy por suerte se pudo dar el gol y con eso podremos tirar un par de partidos más”.

Pero antes de todo esto hubo un partido parejo, en el que Banfield presionó sobre la salida de Lanús en el primer tiempo, atacó en el arranque del segundo cuando Ignacio Rodríguez se perdió un gol increíble con el arco vacío a los seis minutos, y Lanús se puso en ventaja antes de los 20 con un cabezazo del volante a préstamo de River, Felipe Peña Biafore, con un impecable cabezazo tras un tiro de esquina desde la derecha.

Lo más destacado del empate entre Lanús y Banfield

Pero Banfield, penúltimo junto a Deportivo Riestra (su rival como local en la próxima fecha) en la Zona A, que viene de sendos empates con Barracas Central en Peña y Arenales y como visitante nada menos que ante River, fue a buscar su historia en el partido y la consiguió con la acción mencionada.

Mientras que Lanús, que visitará a Defensa y Justicia en la octava fecha, está en el cuarto puesto de la Zona B y clasificándose por ahora a los cuartos de final del certamen.

Aquel “gol de lateral” de Vélez

Hace apenas 11 días, Riestra ganaba 1 a 0 ante su gente cuando a los 22 minutos del complemento Vélez reaccionó y llegó al empate gracias a una pirueta en el aire de Braian Romero. Más allá de la virtud del delantero, fue fundamental Claudio Aquino -de gran actuación-, quien envió un lateral con mucha fuerza hacia el área del Malevo. La pelota sorprendió a los defensores y allí estaba Romero, que con una volea y, sin que la pelota toque el suelo, la mandó al fondo de la red. Los reclamos de una supuesta posición adelantada fueron escuetos, ya que el fuera de juego no se toma en cuenta cuando hay un lateral. El Fortín siguió buscando y finalmente lo ganó 2 a 1.

