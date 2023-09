escuchar

En las próximas horas, Lionel Scaloni empezará a recibir a los futbolistas convocados para el comienzo de las eliminatorias para el Mundial 2026. Un trayecto que el seleccionado argentino transitó con solvencia rumbo a Qatar y que ahora aparece aun más aliviado, ya que se clasificarán los seis primeros –dos cupos más, después de 28 años– de los diez países, y el séptimo jugará un repechaje. Una ampliación que responde a un Mundial que se expande a 48 participantes y tendrá por sedes a Estados Unidos (donde se desarrollará la mayor cantidad de partidos), México y Canadá.

El debut será el próximo jueves, ante Ecuador en el Monumental. La segunda fecha contempla una visita a la altura de La Paz para enfrentarse con Bolivia, el martes 12 de este mes. De los 32 citados, sólo Franco Armani actúa en el medio local. El resto vendrá del exterior y varios futbolistas ya tuvieron actividad en sus clubes, antes de subirse a los aviones que los traerán a Buenos Aires.

El gol de Di María

Ángel Di María eligió en buena medida con el corazón cuando decidió dejar Juventus. A los 35 años, Fideo volvió al club que le abrió las puertas en Europa tras emigrar de Rosario Central. Dijo que en Benfica se sentía como en su casa y está mostrándolo con una rápida adaptación. Este jueves marcó el segundo gol en el 4-0 a Vitoria Guimarães, tras recibir una asistencia de Rafa Silva. Suma cuatro tantos en cinco partidos, entre los cuales hay uno muy especial, en el 2-0 a Porto en la final por la Supercopa de Portugal. También hizo una asistencia.

Importante como referente del plantel del seleccionado, Di María también justifica su presencia por su actualidad futbolística. Nicolás Otamendi (amonestado) fue titular y reemplazado a los 38 minutos del segundo tiempo.

Julián Álvarez se siente bien cuando juega en el Etihad Stadium. Allí, el argentino gritó el 1 a 0 parcial para Manchester City ante Fulham. La estocada de la Araña se dio con tres toques: pase vertical de Mateo Kovacic para Erling Haaland, que marcó una diagonal excelente, y pase al medio del área para que definiera Álvarez. Fue el gol número 14 en 14 titularidades del cordobés en el estadio del City.

El gol de Julián Álvarez

A los 23 minutos, el argentino fue otra vez protagonista. Tras recibir un pase, Julián encaró hacia el arco y en el área fue desestabilizado desde atrás por Issa Diop. El árbitro dio penal, que Haaland –viene de ganar el premio al mejor futbolista de Europa de la última temporada– transformó en el 4-1 para el City. La sociedad entre Haaland y Álvarez funcionó exitosamente. A los 20 minutos de la segunda parte, el noruego volvió a asistir al cordobés, cuya definición encontró la obstrucción de un defensor, que lo privó de su segundo tanto. En su último paso por el seleccionado estuvo desencontrado con el gol en los amistosos frente a Australia y la débil Indonesia.

Cristian Romero recibió muchos elogios por su actuación en el 5-2 de Tottenham como visitante sobre Burnley. El zaguero central marcó el 2-1 desde la puerta del área grande, con un remate cruzado que entró en un ángulo. Ya había anotado frente a Brentford. Suma dos en cuatro fechas de la Premier League; más que en sus dos temporadas anteriores en Tottenham (un tanto en 49 cotejos). El cordobés completó una muy buena planilla en otros rubros: tres despejes, dos remates bloqueados, 68 pases precisos de 72, tres duelos ganados de cuatro con la pelota al piso y cuatro de cuatro por la vía aérea.

Marcó Romero en la goleada de Tottenham

En Chelsea, con la dirección técnica de Mauricio Pochettino, Enzo Fernández juega más liberado, con Moisés Caicedo y Conor Gallagher cubriéndole la espalda. Pero el conjunto de Londres no despega tras una muy mala temporada. Perdió por 2-1 –segunda derrota en cuatro jornadas– en Stamford Bridge a manos de Nottingham Forest. El ex volante de River tiene más influencia en el último tercio del campo, pero el impacto en los resultados de los partidos no se nota.

Fue el jugador de Chelsea que más oportunidades creó (3), el que hizo más pases (23) en los últimos 35 metros, el que más duelos ganó (8) y el que generó más faltas (2). En Nottingham debutó por la Premier League Gonzalo Montiel, que jugó los últimos 25 minutos. Llegado desde Sevilla, “Cachete” protagonizó su primer partido el último miércoles, en la derrota por 1-0 contra Burnley por la Copa de la Liga (Carabao Cup).

Enzo Fernández encima a Willy Boly durante la derrota de Chelsea frente a Nottingham JUSTIN TALLIS - AFP

Bayer Leverkusen, dirigido por Xabi Alonso, es uno de los punteros de la Bundesliga. Este sábado goleó por 5-1 a Darmstadt, con un gol de Exequiel Palacios, que marcó con un remate que se desvió en un rival y descolocó al arquero. Es la quinta temporada en Alemania del mediocampista surgido en River.

Facundo Buonanotte se quedó en el banco en el muy buen 3-1 de Brighton sobre Newcastle, que esta temporada participará en la Champions League. Marcos Senesi fue uno de los zagueros centrales en el 2-2 de Bournemouth frente a Brentford.

En Italia, Juan Musso atajó en Atalanta, que venció por 3-0 a Monza. Walter Benítez fue el arquero de PSV Eindhoven en el 4-0 a RKC Waalwijk, último en la Eredivisie, de Países Bajos.

Germán Pezzella, afirmado en Betis, completó el encuentro en el 1-0 frente a Rayo Vallecano. También fue titular Guido Rodríguez, que recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido por Manuel Pellegrini para la segunda etapa.

El gol de Palacios en Bayer Leverkusen

El gol de Exequiel Palacios ante Darmstadt. 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/Uah2UlTFsd — PDF  (@pibedefiorito) September 2, 2023

Dos de las sorpresas de Scaloni, el lateral Lucas Esquivel (ex de Unión) y el volante Bruno Zapelli (ex de Belgrano) estuvieron en el 1-1 de Paranaense ante Mineiro, por el Brasileirão.

De los convocados al seleccionado, este domingo se enfrentarán Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho (Manchester United) visitarán en Londres a Arsenal.

En el calcio también habrá cruce de argentinos del seleccionado: Lautaro Martínez, del lado de Inter, y Lucas Beltrán –primera convocatoria– y Nicolás González, en Fiorentina. En España, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa tendrán actividad en Atlético de Madrid, que recibirá a Sevilla. Juan Foyth estuvo en la derrota del viernes por 3-1 de Villarreal contra Cádiz. Leandro Paredes –amonestado y reemplazado– formó parte de la caída por 2-1 de Roma frente a Milan.

En Francia, Nicolás Tagliafico (Lyon) se las verá con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé. En la MLS, de Estados Unidos, cerca de la medianoche argentina del domingo al lunes Lionel Messi visitará como parte de Inter Miami a Los Angeles FC.

