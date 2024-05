El golazo de taco de Mauro Icardi que significó el bicampeonato de Galatasaray en Turquía

Escuchar

Con una campaña extraordinaria, Galatasaray se consagró campeón en la Superliga de Turquía por segundo año consecutivo. El equipo de Estambul derrotó por 3 a 1 a Konyaspor y obtuvo el 24° título de su historia a nivel local. La gran figura del duelo disputado en el estadio Konya Buyuksehir Belediye fue Mauro Icardi. El argentino anotó dos tantos y uno de ellos con un recurso extraordinario que sirvió para comenzar a liquidar el partido.

La primera conquista del atacante llegó en el minuto 28 de la primera etapa: centro de Derrick Kohn y cabezazo al segundo palo de Icardi para establecer el 1 a 0 y festejarlo con todos sus compañeros, sabiendo de la importancia que significaba el tanto. Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos, llegaría la gran joya de la noche de Konya.

La jugada comenzó con la gestión de Baris Alper Yilmaz, que tocó con Lucas Torreira. El uruguayo recibió, levantó la cabeza y mandó un centro de primera al área. Icardi anticipó a Adil Demirbag y, sin mirar el arco, metió un taco con su pierna derecha para descolocar a Jakub Slowik, arquero rival, y anotar el 2 a 0. Fue un tremendo recurso del rosarino, que con ese gol encaminaba a Galatasaray al título.

Berkan Kutlu, dos minutos más tarde, liquidó el partido con un potente zurdazo desde afuera del área. El descuento de los locales llegó a los 33 Louka Prip, con un remate de pierna izquierda desde afuera del área al primer palo del uruguayo Fernando Muslera.

Cuando el árbitro del partido pitó el final del partido, todos los jugadores se unieron para festejar de cara a la parcialidad visitante, que encendió bengalas para festejar y gritar lo que significó el bicampeonato y además la vigésima cuarta Superliga en su historia. Galatasaray alcanzó los 102 puntos en el campeonato con 33 triunfos, tres empates y dos derrotas. Seguido por su clásico Fenerbahce, que llegó a las 99 unidades.

Lo mejor del triunfo de Galatasaray

Mauro Icardi fue una vez más un gran artífice del título de Galatasaray. El delantero argentino anotó 32 goles en 47 partidos en la temporada y fue el máximo anotador de la Superliga de Turquía con 25 tantos en 34 encuentros. Vale destacar que el rosarino, quien ya se convirtió en un referente del club a mediados de 2023 firmó contrato hasta 2026.

Su continuidad había sido muy celebrada por los fanáticos del equipo turco Para dar cuenta de la alegría que implicó la confirmación de aquella continuidad de Icardi en los hinchas del Galatasaray, el club transmitió en aquella oportunidad a través de su canal de YouTube la llegada de la familia al aeropuerto de Estambul, a donde fueron convocados los seguidores.

La familia Wanda Nara-Mauro Icardi en su llegada a Turquía

Allí se concentró una enorme cantidad de hinchas, que no solo le dieron la bienvenida al delantero, sino que también se hicieron eco de la noticia de Wanda Nara y desplegaron una gran bandera en donde le desean que se recupere pronto: “Get well soon, Wanda Nara”. Wanda les agradeció a través de su cuenta de Instagram.

Además, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, había afirmado en aquel momento el gran esfuerzo que hizo el rosarino para quedarse en el equipo: “Nuestro estimado jugador rechazó una oferta de aproximadamente 40 millones de euros por año y aceptó la nuestra de 10 millones de euros, de los cuales cuatro millones de euros serán pagados por nuestros patrocinadores”.

En su primer año en el club turco, Icardi marcó 23 goles en 26 partidos y dio 8 asistencias. Muy conformes con su rendimiento, el Galatasaray decidió hacer uso de la opción de compra de su ficha. Así las cosas, echó por tierra los rumores que vinculaban al delantero de 30 años con Newell’s, su club de origen, que deberá esperar al menos dos temporadas más.

