Gonzalo Higuaín: su futuro, lo que dicen los jugadores de hoy de la selección sobre él, una asombrosa predicción de cuando era chico y Diego Maradona

Hace 10 días atrás jugó su último partido como futbolista profesional. Su carrera fue exitosa, y a pesar de que la pasó mal en algunos momentos, Gonzalo Huguaín dejó gratos recuerdos en los grandes clubes por los que pasó. Sus goles alimentaron a River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami, nada menos.

Tras anunciador su retiro, para Pipita viene la parte difícil, la del ex jugador, pero él tiene claras las cosas. En una entrevista con el programa F90, de ESPN, contó qué quiere estudiar, recordó el paso de Diego Maradona por la selección argentina, repasó los momentos inolvidables de su trayectoria y detalló cómo fue su llegada a Real Madrid. También recibió saludos de estrellas y recordó una predicción de cuando era un chico de 11 años.

“Hoy no extraño nada de ir a entrenarme y jugar porque puedo hacer otras cosas, sin el pensamiento de no poder ir a la playa, de no poder comer esto o lo otro. Estoy disfrutando en un país espectacular ya no tener esa responsabilidad de rendirle a un club. No extraño absolutamente nada”, manifestó desde Estados Unidos. Y anticipó qué hará en su futuro inmediato y cómo colaborará con los futbolistas: “Quiero prepararme en el inglés y en la faceta mental de los jugadores, porque la sufrí en primera persona. Es una carrera de dos años y me gustaría trabajar en ese aspecto psicológico”.

Pipita, de larga trayectoria en el seleccionado argentino, es muy valorado por los futbolistas que hoy componen el conjunto nacional. AFP

El seleccionado nacional fue uno de los grandes capítulos de su carrera. Y ahora, que rompió la sequía de conquistas tras 28 años y está fuerte con miras al Mundial de Qatar, varios jugadores del proceso actual habrían querido que Higuaín, de 34 años, formara parte del plantel. “Es aquello con lo que más me quedo, no sólo como jugador sino también como persona. Es lo que realmente me llena: que sientan que merezco estar por todo lo que di, por la carrera que hice y por lo que soy como persona. Te juro que eso vale más que cualquier título. A la larga es lo que queda. Que estos chicos todavía sigan reconociéndome es para mí un orgullo enorme”.

De chico Pipita tenía claros sus objetivos. Le quedó un recuerdo de cuando era un niño de 11 años y hacía sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River. Ante una pregunta sobre qué quería para el futuro, en aquel momento expresó: “Llegar a primera y después a un equipo de afuera, de Europa: Real Madrid”. Ahora, luego de mirar el video, entre risas dijo: “No está trucado”. Y detalló que su hermano Federico también participó en aquella entrevista, debido a que los estaban atravesando un buen momento en las juveniles millonarias.

Reveló que arribar tan joven a Real Madrid siempre le pareció una locura, y evocó las figuras con las que se cruzó apenas entró al vestuario y cómo fue su debut. “Cuando llegué estaban Roberto Carlos, [David] Beckham, [Ruud] Van Nistelrooy, Raúl, [Iker] Casillas y yo, con 19 añitos. Cuando íbamos en el avión mi papá me decía que los admirara, que aprendiera, pero que nunca les tuviera miedo. Esa frase de mi papá me cambió mucho: nunca hay que tener miedo; sí respeto y admiración. Llegué y después de un picado Fabio Capello me hizo quedar y a los tres días debuté como titular por Copa del Rey, a una semana de llegar al club”.

Prolífica y muy exitosa fue la trayectoria de Higuaín. Y al mencionar momentos importantes de su carrera, Gonzalo se quedó con dos: “Qué difícil elegir... Es complicado. Pero hacerle dos goles a Boca con 17, 18 años en la cancha de River, llena. A ese recuerdo lo tengo muy intacto. No puedo dejar otros afuera: el gol a Perú en mi primer partido en la selección, jugándonos la clasificación. No se toma la magnitud de jugar el primer partido en la selección pudiendo quedar fuera del Mundial”.

Entre los varios saludos que recibió durante el programa, como los de Gabriel Batistuta, Ezequiel Lavezzi y Maxi Rodríguez, uno le resultó muy especial: el de Roberto Carlos. “Pipa, ¿qué tal estás, amigo? Es un día triste porque te vas, pero dejaste un gran legado. Disfruta de tu vida. Gracias por todo. Y queremos verte sentado aquí con nosotros, hablando de fútbol. Eres un grande”, le dedicó en un video el ex defensor brasileño. “Que esa persona me diga que soy un grande, «te queremos mucho, te queremos ver acá de nuevo hablando de fútbol», vale para mí más que todo, porque sé que no me lo dicen por los goles y títulos. Con Roberto jugué sólo seis meses, pero algo habré hecho como para que me hable así”.

Diego Maradona fue el primer entrenador en convocarlo a la selección. “Fue el primero en confiar en mí. Cuando me vio por primera vez, me abrazó como si me conociera desde hacía 10 años y me dijo «quiero que juegues como en Real Madrid. Si vos jugás así tenemos más chances de ganar». No me decía cosas nuevas, no me complicó”, recordó Higuaín con cariño. Y reveló algo que lo sorprendió mucho: “En esa época Diego Milito la rompió toda en Inter. Hacía goles todo el tiempo, ganaba títulos. Pero Maradona me bancó a mí y seguía poniéndome como titular”.

