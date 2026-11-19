El Tribunal de Disciplina de la AFA dio una respuesta a la apelación de River por la sanción de tres partidos a Gonzalo Montiel, como consecuencia de la expulsión con roja directa en el superclásico con Boca, en La Bombonera. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 finalmente deberá cumplir dos fechas de suspensión. Por lo tanto, la reducción de la pena fue tan sólo de un encuentro y no de dos, tal como quería el club de Núñez.

De esta manera, Montiel no podrá jugar ante Lanús (ya cumplió una fecha en el triunfo ante Aldosivi, en Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura) y estará disponible en caso que el Millonario pase de etapa en el Monumental, el próximo domingo, sólo con el pasaje asegurado a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El momento en el que Gonzalo Montiel es expulsado en la Ribera Manuel Cortina

Montiel fue expulsado en la derrota por 1 a 0 ante Boca por una infracción a Lautaro Blanco. El defensor recibió dos fechas de suspensión por juego brusco y una por sus ademanes a la hinchada de Boca en su retirada del campo de juego.

La extensión de tres fechas al margen de los partidos oficiales fue la que tuvo mayor consenso entre los miembros del Tribunal de Disciplina, al tratarse de una acción de “juego brusco grave”. Luego de cumplir un partido en la última jornada de fase de grupos ante Aldosivi, el conjunto millonario apeló la decisión del tras el informe del árbitro Nicolás Ramírez, y desde el club mantenían la esperanza de poder reducir drásticamente la pena.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO.



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River tenía un antecedente de estas características cuando en octubre de 2025 apeló la sanción de dos fechas de suspensión a Maximiliano Salas tras una expulsión ante Deportivo Riestra por insultos al árbitro. El club de Núñez logró que la pena finalmente sea de un solo partido.

Los antecedentes contra Lanús son elocuentes y tienen en aquella inolvidable serie de las semifinales de Copa Libertadores 2017 a su máximo exponente. Tras el 1-0 en el Monumental y luego de ponerse 2-0 en la Fortaleza, el equipo del Sur bonaerense dio vuelta el partido, ganó 4-2 y se metió en la final continental. Fue una de las derrotas más duras del primer ciclo de Marcelo Gallardo.

Previo a eso, en febrero de ese mismo año, el equipo que dirigía Jorge Almirón había goleado 3-0 a River en la Supercopa Argentina, disputada en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Y si bien estas fueron las dos victorias más importantes, tampoco fueron las únicas. El Granate le había ganado anteriormente en la primera etapa (2009) y en cuartos de final de Copa Sudamericana (2013).

José Sand, pura alegría en una recordada serie contra River Marcelo Endelli - LatinContent WO

Los dos cruces restantes se remontan a la década del 30 por torneos que hace tiempo ya no se disputan, y se repartieron uno por lado: el Millonario ganó las semifinales de la Copa Competencia 1932 y perdió por los cuartos de final de la Copa Béccar Varela en 1933. El balance indica que se enfrentaron en seis oportunidades en cruces de eliminación directa: Lanús ganó cinco, y River ganó solo uno.

Con la temporada cerca de finalizar, River ya empieza a pensar en el mercado de pases. Uno de los apuntados de cara a 2027 es Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, que ya estuvo en el radar en el pasado y vuelve a aparecer en carpeta. Tal es así que desde Núñez ya empezaron los contactos por el futbolista de 26 años.

Francisco Álvarez, el defensor de Argentinos Argentinos Juniors

Con la mira en el próximo año, se esperan cambios rotundos en la defensa. Por un lado, Lucas Martínez Quarta tendría el ciclo cumplido y, de no mediar nada extraño, se iría en el mercado de enero. Lautaro Rivero podría salir mediante una venta. Ante este panorama, River volvió a posar la mirada en el central del Bicho.

A mitad de año, el Millonario avanzó con una propuesta para comprar el 50% del pase en 3 millones de dólares, pero fue desestimada Pero ahora, el panorama es diferente: Argentinos fue inhibido por FIFA y no podrá reforzarse hasta saldar una deuda. Además, según se supo, el club de La Paternal arrastra dos meses de atraso salarial.