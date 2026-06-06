Grecia vs. Italia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 16.00 h en el Pankritio Stadium, ubicado en la ciudad de Crete.

El presente de ambos seleccionados

Grecia llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su último enfrentamiento ante Suecia. Por su parte, Italia arriba con el impulso de una victoria por 1-0 frente a Luxemburgo en su reciente presentación.

Antecedentes y rendimiento

El seleccionado local buscará ajustar piezas tras el empate ante el conjunto sueco, mientras que la visita intentará extender su racha positiva de resultados tras imponerse en su duelo previo ante Luxemburgo en este inicio de temporada internacional.

El objetivo del amistoso

Para ambos equipos, este encuentro es una oportunidad clave para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos competitivos del calendario 2025.