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Grêmio vs. Bolívar, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Grêmio vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Grêmio vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Grêmio y Bolívar se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Grêmio Arena, por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Grêmio viene de perder ante Bolívar por 3-2 mientras que Bolívar llega de ganar ante Grêmio por 3-2.

Todo lo que hay que saber

  • Grêmio vs. Bolívar
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

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