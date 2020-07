Numancia, uno de los equipos que descendió a Tercera Crédito: twitter @twnum

El fútbol español atraviesa un crítico momento por estas horas. La última fecha de la Segunda División se vio empañada por una polémica que está lejos de cesar. El histórico Deportivo La Coruña descendió el lunes sin jugar tras la suspensión de su partido ante Fuenlabrada, equipo en el que se detectaron 12 casos de coronavirus (siete futbolistas y cinco integrantes del cuerpo técnico), y puso el grito en el cielo: la Liga y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) decidieron que el resto de la jornada se disputara de todas maneras, a pesar de la irregularidad. Y ahora no solo el Depor buscará quitarle la validez a la jornada, sino que son varias las instituciones que "irán a la guerra" contra las autoridades.

El descenso de Deportivo (19°), que no dependía de sí mismo y ahora tendría que jugar ya sin posibilidades el 30 de julio el partido repogramado, quedó concretado tras las victorias de Albacete (16°) frente a Cádiz y Lugo (17°) ante Mirandés. Lo mismo ocurrió con Numancia (20°), que venció a Tenerife, pero no le alcanzó y perdió la categoría. En tanto, Elche (6°) y Rayo Vallecano (7°), que pelean con Fuenlabrada (8°) por entrar al playoff de ascenso, son los dos otros equipos que alzaron la voz: destacaron que con el mantenimiento de la jornada se incumplieron "las normas de igualdad e integridad de la competición". Además, denunciaron la "adulteración" del torneo y pidieron que se vuelva a disputar.

Elche, que venció 2-1 a Real Oviedo, suma 61 puntos y es el último en entrar al playoff por un boleto a primera división, pero podría ser desplazado por Fuenlabrada: si derrota al ya descendido Deportivo en el duelo reprogramado, alcanzará los 63 puntos y lo superará. De esta manera, los cuatro clubes afectados anunciaron que acudirán a los tribunales para defender sus derechos y denunciaron que se les obligó a jugar "bajo amenaza de pérdida de puntos".

¿Como sigue todo? Las autoridades se enfrentarán en los próximos días a un rompecabezas para intentar una resolución del campeonato que pueda satisfacer a todos. La Liga informó que el plantel del Fuenlabrada tendrá que permanecer aislado 10 días en el hotel en el que se hospedaba en La Coruña y que los jugadores contagiados deberán dar dos negativos al COVID-19 antes del día 30 para poder disputar el encuentro. Lo que se desconoce es cómo se entrenarán durante los 10 días que restan para el partido. Mientras tanto, Elche deberá entrenarse durante 10 días sin saber si jugará o no finalmente el playoff de ascenso.

Mientras tanto, Javier Tebas, presidente de La Liga, le puso un freno a los reclamos: "Fuenlabrada viajó tras los tests PCR que no habían dado positivo y estaban en perfecto estado para poder jugar. La Liga, la Federación y el Comité de Competición han dicho que no se va a repetir la jornada y se va a intentar que se juegue el Deportivo-Fuenlabrada en el momento en el que estén los jugadores disponibles. Desde hace tres o cuatro semanas ya veníamos advirtiendo que estábamos en el alambre y la situación nos podía llevar a algún problema en algún partido".

El delantero del Elche Pere Milla es abrazado por sus compañeros tras lograr el tanto del triunfo contra el Oviedo en la última jornada de la Segunda División de España Crédito: DPA

Los clubes alzaron la voz y piden volver a jugar la fecha

El primero en alzar la voz fue Deportivo La Coruña. Fernando Vidal, presidente del club, disparó: "Vamos a denunciar a La Liga en todos los frentes para que la jornada sea declarada como irregular. Me parece lamentable y vergonzoso. Se ha incumplido gravemente el principio de igualdad. Vamos a llegar a todos los frentes porque hemos sido atropellados. Y el club que tiene los contagios, el negligente, sale beneficiado. Es injusto que no se guarde el principio de igualdad en una Liga en la que nos jugamos todos tanto, es el colmo de la desfachatez".

Deportivo La Coruña irá a la Justicia para evitar el descenso a la tercera división de España Crédito: @RCDeportivo

Pero, además, este martes los jugadores comunicaron que no dan "ninguna validez" al desenlace de la última jornada. El plantel del conjunto coruñés recordó que el encuentro contra el Fuenlabrada se iba a disputar este lunes en horario unificado "por la buena salud de la competición, para no ayudar o perjudicar" a los equipos que, en ese momento, compartían objetivos. "Antes de la disputa de los partidos, alertamos al Director de Partido de La Liga del atropello que podría suponer la no anulación de la jornada para la integridad de una competición que pasaría a estar adulterada".

En ese momento, se pronunciaron capitanes y clubes y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Entendemos que la solución pasaba por posponer la jornada, como ya se hiciera el año pasado por la desgraciada muerte de un compañero, y no por la solución chapucera y precipitada que se acabó adoptando", denuncian. Y, por este motivo,los jugadores del Depor entienden que todo lo sucedido desde el anuncio de suspensión de su partido y no del resto de la jornada, "no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones".

Se ha producido una adulteración de la competición y la única solución es una Liga de 24 en Segunda división Moisés Israel, presidente de Numancia

Pero no todo queda ahí. Numancia también anunció que tomará cartas en el asunto: "Este club tomará todas las medidas oportunas para defender los derechos de sus abonados y lamenta la incomprensible decisión tomada por la Liga, la RFEF y el CSD", manifestó en un comunicado. "El club ha remitido, antes de comenzar el partido ante el Tenerife, un escrito a la Liga para mostrar su disconformidad por la disputa de esta jornada porque se estaban incumpliendo las normas de igualdad e integridad. Paralelamente, se ha solicitado al árbitro firmar bajo protesta el acta del partido, lo cual no ha sido permitido por el colegiado".

Además, hoy el presidente Moisés Israel brindó una conferencia de prensa y sentenció que la solución sería evitar el descenso de Deportivo y Numancia y disputar la próxima temporada con dos equipos más: "Se ha producido una adulteración de la competición y la única solución es una Liga de 24 en Segunda división. No valoro un escenario que no sea la Liga de 24, pero no sé que va a pasar con el Deportivo-Fuenlabrada".

Por su parte, Elche también emitió un comunicado para mostrar su "disconformidad" para considerar que la suspensión "no es justa" y "pone en riesgo la integridad de la competición". Y también denunció que jugó porque "de no haberlo hecho", se habría "expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo". Además, plantilla y el cuerpo técnico del Elche se ha sometido a test PCR para descartar posibles casos por coronavirus tras el brote producido en el Fuenlabrada, equipo al que visitaron el pasado viernes.

Mientras tanto, Rayo Vallecano se sumó a las protestas con otro comunicado: "Al Rayo se le está obligando a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido. Es por ello, que el Rayo Vallecano no acepta esta resolución por ser muy perjudicial a sus intereses deportivos y económicos y emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello".