Guido Rodríguez, volante de Betis (España) y de la selección argentina, sufrió este jueves una fractura distal del peroné durante el entrenamiento de la mañana, por la cual pasó ya por quirófano y tendrá una larga e importante baja para Manuel Pellegrini, DT chileno del conjunto español.

“Guido Rodríguez ha sufrido una fractura distal del peroné de su pierna derecha durante el entrenamiento de esta mañana. Tras las valoraciones y pruebas complementarias realizadas por los servicios médicos del club, se ha decidido resolver quirúrgicamente esta lesión”, indica el comunicado bético, que al mismo tiempo le desea una pronta y buena recuperación.

🚑 PARTE MÉDICO | Guido Rodríguez ha sufrido una fractura distal del peroné de su pierna derecha 😔🆙



¡Te esperamos pronto de vuelta, @Guido_Rodriguez! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 7, 2023

El argentino, fijo en el esquema del técnico chileno del Betis, fue intervenido este mismo jueves en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz y estará fuera de los campos entre tres y cuatro meses. “El pronóstico de la lesión dependerá de su evolución postquirúrgica y posterior rehabilitación”, añade la nota oficial.

Guido Rodríguez estuvo en la última convocatoria de Scaloni, pero no sumó minutos ni en la derrota ante Uruguay (0-2), en la Bombonera, ni Brasil, en el gran triunfo en el Maracaná (1-0). Si bien ahora el entrenador no lo tiene en la primera consideración, porque el volante central titular viene siendo Alexis Mac Allister y a veces se turna con Enzo Fernández, otro futbolista con más características de interior que de 5, pero Scaloni se la está jugando con ellos, quienes fueron revelación en el Mundial de Qatar 2022.

Y también está Leandro Paredes, quien era el mediocampista titular Después vendría Guido Rodríguez, por más que -dependiendo el partido- el exRiver podría ser utilizado como primera alternativa, como sucedió en la Copa América y en la Copa del Mundo. Rodríguez fue titular en el segundo partido de la selección argentina en Qatar, el triunfo por 2-0 contra México, pero esos 56 minutos que disputó serían sus únicos en toda la Copa del Mundo, dado el brillante nivel de Enzo Fernández en el puesto.

El volante argentino Guido Rodríguez (centro) sujeta la casaca del atacante mexicano Hirving Lozano en el partido por el Grupo C del Mundial, el sábado 26 de noviembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Moisés Castillo)

El futbolista nacido en Tres de Febrero había sido uno de los tantos integrantes del plantel campeón del mundo en hacerse eco de la situación alrededor de la continuidad de Lionel Scaloni como seleccionador luego del Mundial, en la que, a pesar de que todas las partes indicaban que estaba bien encaminada, aún faltaban detalles para rubricar su firma. Rodríguez le había dado todo su apoyo al DT para que continúe en el cargo de cara al próximo ciclo mundialista: “La renovación es un tema dirigencial. pero ojalá se pueda arreglar, porque estamos contentos con todo el grupo de trabajo y con el staff que nos acompaña”.

En agosto pasado, Guido Rodríguez fue noticia porque publicó en sus redes sociales y en un video anunció que su esposa, Guadalupe Ramón, está embarazada de su segundo hijo. La pareja, que ya tiene a Francesca, grabó las reacciones tanto de familiares como de amistades al momento de darles la noticia y lo compiló en una grabación que emocionó a todos en la red social. “De repente, se frenó el tiempo. Cambió todo... La agenda, los proyectos y las prioridades. Irse hacia adentro ahora es el único camino porque se está gestando nuestro sueño más grande”, reza el texto del posteo, que acompañaron a fotos de ambos sonrientes junto a imágenes de la ecografía que confirmó el embarazo.

Este freno no le hará bajar los brazos. ¿Llegará a la próxima Copa América? Es demasiado prematuro para saberlo, pero los tiempos podrían dar si no se extiende su recuperación más allá de los tiempos establecidos y, a la vez, logra volver y jugar una buena cantidad de partidos con Betis para tomar ritmo de juego. Se sabe que no es lo mismo en los profesionales recuperarse clínicamente de una lesión, también luego hay que recuperar esa dinámica y precisión con la pelota. Su siempre actitud positiva ayudará a acortar los plazos.

LA NACION