Debido a los malos resultados, Guillermo Barros Schelotto dejó de ser el entrenador de Los Angeles Galaxy Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 20:30

Echaron a los Mellizos. Finalmente, luego de una serie de malos resultados, llegó a su fin el proceso de los Barros Schelotto en la MLS. Tras un pésimo andar de Los Ángeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, su hermano mellizo Gustavo, el otro ayudante de campo, Ariel Pereyra y el preparador físico Javier Valdecantos, fueron despedidos este jueves por las autoridades de la franquicia, según lo anunciaron desde su cuenta oficial de Twitter a través de un comunicado.

La medida fue hecha pública con "efecto inmediato". A dos fechas de que concluya la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy será dirigido de manera interina por Dominic Kinnear. Uno de los nombres que se barajó en las últimas horas como posible reemplazante de Barros Schelotto es el entrenador mexicano Javier Aguirre que viene de dirigir a Leganés, en España, y actualmente se encuentra sin club.

"Basándonos en los resultados hemos decidido ir en una dirección diferente. LA Galaxy es un club que se basa en ganar en la cancha y ser representativo de la mentalidad de campeones que se espera de los equipos de la ciudad de Los Ángeles. Como club tenemos una responsabilidad colectiva y por ello todos debemos compartir la culpa de la situación actual. Asumo la responsabilidad de los malos resultados y creo que podremos encontrar el camino correcto", dijo el gerente general Dennis Khloese.

El conjunto angelino se ubica último en la Conferencia Oeste de la liga norteamericana con 18 puntos cosechados en 19 partidos y este miércoles por la noche fue goleado por el vigente campeón, Portland Timbers, por 5 a 2, con un gol del ex jugador de Lanús, Diego Valeri.

Desde que el "Mellizo" y su cuerpo técnico se hicieron cargo del equipo lo dirigieron en 53 partidos, de los que ganaron 21, perdieron 26 y empataron 6. Fuente: AFP

Desde que el "Mellizo" y su cuerpo técnico se hicieron cargo del equipo lo dirigieron en 53 partidos, de los que ganaron 21, perdieron 26 y empataron 6. El conjunto norteamericano no pudo reponerse luego de la salida de Zlatan Ibrahimovic que se fue a Milan a jugar la Serie A. Para esta campaña, la franquicia de California contrató Javier "Chicharito'' Hernández, procedente del Sevilla. Pero el delantero mexicano ha conseguido apenas un gol en el año, y ha sufrido una serie de dolencias, incluida una que lo marginó del encuentro de la víspera frente a los Timbers.

No le gusta perder a Guillermo Barros Schelotto. Pero en la MLS le ocurrió más de lo que había proyectado. Dos sorpresivas eliminaciones con un equipo con pergaminos, pero no le daba igual: se enojaba, sobre todo, con él mismo. "Estamos construyendo el equipo. Hay ciclos en la vida en los que uno va despacio y otras veces, hay que ir más rápido. Siempre voy a querer pelear y ganar los partidos, pero sabemos el lugar en el que estamos y a dónde queremos llegar. Lo tenemos bien claro. Las expectativas siempre son altas, pero a veces surgen problemas. Estamos apostando por los jóvenes, la idea es construir algo grande. Uno no sabe cuándo va a ocurrir, porque el fútbol no siempre dos más dos es cuatro. Pero lo vamos a conseguir", analizaba hace un par de meses. Pero, como se ve, no pudo enderezar el andar del equipo.

Barros Schelotto y sus asistentes fueron despedidos dos fechas antes de la finalización de la temporada regular, que LA Galaxy completará durante los próximos domingo 1 y 8 de noviembre, cuando primero reciba a Seattle Sounders y luego visite a Vancouver en Canadá. En LA Galaxy juegan dos argentinos, el lateral izquierdo Emiliano Insúa y Cristian Pavón, el delantero que llegó a préstamo de Boca y en diciembre próximo debe retornar al "xeneize".

Conforme a los criterios de Más información