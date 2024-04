Olivier Giroud dejará Milan al final de la temporada y firmará hasta fines de 2025 con Los Ángeles Galaxy

Escuchar

El delantero francés Olivier Giroud jugará en Los Angeles Galaxy a partir de agosto. Máximo anotador histórico de la selección gala, el futbolista de 37 años termina su contrato con Milan, de Italia, a fin de esta temporada y firmará hasta fines de 2025 con la franquicia de la MLS . Allí coincidirá con su compañero en Les Bleus, el arquero Hugo Lloris.

En Inglaterra y Francia reportan que el delantero rechazó una propuesta de un club de Arabia Saudita para unirse al equipo de Los Ángeles como “jugador designado” (”designated player”, en inglés), a cambio de 10 millones de euros por un año y medio de vínculo . Además, el goleador y el equipo se reservan la opción de renovar el vínculo por una temporada más. Así, Giroud podría jugar hasta los 40 años en la MLS.

A sus 37 años, Olivier Giroud es el máximo goleador histórico del seleciconado francés; jugará desde agosto en Los Ángeles FC, de la MLS estadounidense, donde coincidirá con su compatriota Hugo Lloris FRANCK FIFE - AFP

En la liga estadounidense tendrá como rival a Lionel Messi, quien juega en Inter Miami y a quien enfrentó en la final del Mundial de Qatar 2022. Otro integrante de la selección argentina de 2022 que milita en la MLS es Thiago Almada: el ex Vélez viste la camiseta de Atlanta United. Exjugador de Arsenal y Chelsea, de la Premier League inglesa, Giroud convirtió 13 goles y dio ocho asistencias en 30 partidos de la Serie A italiana con Milan. Además, sigue siendo convocado por Didier Deschamps para la selección francesa. Es el máximo goleador histórico de Les Bleus, con 57 conquistas en 131 encuentros.

La propuesta sorpresa del Como

El periódico Tuttosport aporta más información sobre el fin de la aventura italiana del goleador francés. Según ese medio deportivo, el entrenador español del Como, Cesc Fabregas -ex compañero de Giroud en Arsenal, de Inglaterra-, le había pedido a su amigo que esperara el ascenso de su equipo a la Serie A. La propuesta sorprendió al delantero, que apreció el convite. Sin embargo, la decisión de terminar su carrera en Estados Unidos para tener una nueva experiencia de vida hizo que terminara rubricando su salida hacia la MLS. Este sábado contra Juventus, Giroud debería volver a ser la referencia ofensiva de Milan, que en la semana sufrió la coronación de Inter, su clásico rival, como campeón del scudetto.

Fuera de los Juegos Olímpicos

Más allá de su vigencia, Olivier Giroud verá los Juegos Olímpicos de París por televisión. Su decisión de emigrar a la MLS torna imposible su participación en la competencia olímpica, que se extenderá entre el 26 de julio y el 11 de agosto. En Los Ángeles lo esperan a fines de julio, para poder debutar a comienzos del mes siguiente. Eso anulará sus posibilidades de ser convocado por Thierry Henry, entrenador del seleccionado olímpico francés, quien ya había adelantado que buscaría usar sus tres lugares reservados para mayores de 23 años en tres atacantes. Kylian Mbappé (25 años, de PSG) está llamado a ser el capitán del equipo, mientras que su compañero de ataque sería Antoine Griezmann (33 años, de Atlético de Madrid). Giroud estaba llamado a completar ese tridente de lujo, pero ya no podrá hacerlo.

Kylian Mbappé y Antoine Griezmann compartirían la delantera del seleccionado olímpico francés en París 2024; Giroud se les podría haber sumado, pero no podrá hacerlo tras confirmarse su pase a la MLS, donde debutará en agosto Mike Egerton - PA Wire

“Sería fantástico jugar en los Juegos Olímpicos, participar en las Olimpiadas por mi país, obviamente. Es algo que falta en mi palmarés”, dijo Giroud en declaraciones a la cadena Europe 1, cuando todavía no había definido su futuro. El histórico goleador añadió: “Siempre es un placer estar en este equipo, y sumarme al resto de Les Bleus en Clairefontaine (lugar de concentración del equipo galo). La historia no ha terminado, todavía quiero hacerlo. Me hice la pregunta (del retiro) y es bastante lógico, sobre todo porque personas cercanas a mí me dijeron: ‘Ya está, terminá así'. Era ideal parar después de una final, un Mundial exitoso con este récord batido”. Pero no: hay Giroud para rato, en otro continente, en otra liga, y sin Juegos Olímpicos. El histórico delantero francés está dispuesto a seguir con su trabajo. Que es hacer goles.

