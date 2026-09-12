Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030

ASUNCIÓN.- El entrenador Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección paraguaya de fútbol y seguirá a cargo hasta 2030. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la extensión a través de una publicación en sus redes sociales en la que se ve al exdirector técnico de Boca con una camiseta de la Albirroja y el número del año hasta el cual firmó, junto con Robert Harrison, presidente de la entidad.

El DT argentino condujo al ​equipo en ⁠la ⁠histórica campaña del Mundial 2026, en la que Paraguay ​alcanzó los octavos de final tras eliminar a ‌Alemania en la tanda de ​penales. Después del ​certamen, el técnico había señalado que se tomaría un tiempo para evaluar su futuro.

Alfaro asumió como ‌entrenador de Paraguay en agosto de 2024, luego de haber dirigido a las selecciones de Ecuador y Costa Rica. En tanto, el director técnico consiguió la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026 -en la que se quedó con el último cupo- después de 16 años sin acceder a la Copa del Mundo.

En el Mundial 2026, Paraguay no pudo superar su récord de superar los cuartos de final y quedó eliminada en octavos, tras perder ante ‌Francia por 1 a 0. Sin embargo, el “Cazador de utopías” alcanzó un hito: en 16avos venció por penales a Alemania, que nunca en la historia de la Copa del Mundo había perdido en una definición desde los 12 pasos.

El posteo que confirmó la renovación de Alfaron al frente de la Albirroja

En el cruce ante Francia, la Albirroja intentó aguantar el empate y llevar el partido a los penales, aunque, a los 70 minutos, Kylian Mbappé metió un gol y marcó el 1 a 0 final. En ese encuentro, Orlando Gill, entonces arquero de San Lorenzo, fue una de las figuras.

En sus próximos compromisos, ⁠Paraguay tiene previsto disputar partidos amistosos ⁠frente a Bolivia el 27 de septiembre en Washington y con Colombia el 3 de octubre, en Nueva Jersey. También se medirá con Singapur el ‌13 de noviembre y ​con Japón el 17. Bajo el mandato de Alfaro, la Albirroja acumula un balance de 11 victorias, 7 empates y 6 derrotas,

El Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos, pero Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales por ‌el centenario del torneo. Si bien las selecciones sudamericanas ya tienen asegurado su cupo en la próxima Copa del Mundo, van a disputar las eliminatorias, ya que los partidos servirán para definir posiciones y clasificar a un torneo entre países de Conmebol y UEFA, que aún continúa en evaluación.

La situación de Scaloni

La renovación de Alfaro al frente de la selección paraguaya profundizó los interrogantes sobre la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Argentina: el entrenador todavía no resolvió si seguirá al frente del equipo después del 31 de diciembre, cuando finalice su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Asimismo, en medio de ese escenario, se confirmó que el cuerpo técnico no seguirá intacto: Walter Samuel, integrante del staff campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026, tiene decidido comenzar su carrera como entrenador principal y no seguirá ligado a la AFA a partir del año próximo, independientemente de la decisión que tome Scaloni. Su salida obliga a pensar en una reestructuración del cuerpo técnico y aparece, inevitablemente, en medio de la incertidumbre que todavía rodea al entrenador.

Scaloni y Samuel: cerebros de la dirección técnica de la selección argentina @argentina

Pese a su bajo perfil, el “Muro” fue durante estos ocho años el ayudante de campo principal, por encima de Pablo Aimar y Roberto Ayala. El exfutbolista de 48 años no solo tenía una participación importante en la preparación de las jugadas de pelota parada, sino que además era uno de los principales laderos del entrenador en la toma de decisiones tácticas y estratégicas.

De hecho, reemplazó a Scaloni ante Perú en la Copa América de 2024, cuando el entrenador fue suspendido por la Conmebol después de que Argentina regresara tarde al campo de juego tras el entretiempo ante Canadá y Chile, y también ocupó su lugar en la conferencia posterior a otro duelo ante Perú, en noviembre de ese año, en la Bombonera, cuando el director técnico titular no se encontraba en condiciones de hablar.

Si finalmente renueva en 2027, Scaloni deberá buscar un nuevo ayudante. En principio, uno de los nombres que se baraja es el de Diego Placente, actual técnico de la Sub 20, que próximamente dirigirá a un combinado Sub 19 en los Juegos Suramericanos que se realizarán en Santa Fe entre el 16 y el 23 de septiembre.

Con información de Reuters