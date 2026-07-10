Qué dijo Luis De la Fuente, entrenador de España, sobre Lionel Messi, Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro

El entrenador de España, Luis De la Fuente, elogió este jueves a Lionel Messi por el nivel excepcional que está demostrando a los 39 años en el Mundial 2026 y sorprendió con una confesión sobre Gustavo Alfaro, el argentino que dirige a Paraguay, cuando lo consultaron sobre el trabajo de Lionel Scaloni, el DT de la selección albiceleste.

“Messi parece que tiene 19 años, o 23... Está en un nivel excepcional, sobre todo en la madurez, que la tiene. Ha vivido 50.000 situaciones de este tipo. Ha sido un maestro porque lo ha hecho toda su vida, pero es que todavía hoy que sigue demostrándolo, enhorabuena”, destacó el seleccionador en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final de su equipo contra Bélgica, que será este viernes en Los Ángeles. De la Fuente quiso destacar al rosarino por su nivel de compromiso con la selección y con el deporte.

“Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol. Messi es ejemplo de la moraleja, de que cuando alguien quiere, y trabaja, siempre está más cerca de conseguir los objetivos”, agregó. Y reconoció que le impacta sobre todo que, “al día de hoy, con 39 años y posiblemente afrontando su último Mundial, todo lo que tiene sigue demostrándolo, sobre todo para los futbolistas más jóvenes, y gracias por ser una enseñanza para ellos”.

Luis De la Fuente, DT de España y admirador de Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro PAUL ELLIS - AFP

Asimismo, aseguró que comparte todos los planteamientos del entrenador de la selección argentina y celebró que el trabajo en grupo sea una fórmula que le funcione además a su plantel. “Me quedo con la gestión más allá de lo táctico. Gestionar personas, profesionales, darles lo que necesitan, seleccionar a los que se adaptan y se integran a una idea bien y que, en lo humano, sumen. Comparto con Lio [por Scaloni], que sé, además, que es una gran persona y celebro que sea así”, sentenció.

Y sumó el nombre de otro DT argentino a su análisis: Gustavo Alfaro. “Me declaro admirador de él, admiro a mucha gente buena... Un día habló de que hoy está en boga el liderazgo en valores. Eso tiene mucha más potencia que cualquier otro comportamiento... este modelo funciona y nosotros tratamos de unir y hacer todo sobre el grupo; es nuestra base”, insistió.

Y para cerrar esa parte de su análisis, dejó una declaración que bien podría haberla realizado el mismísimo entrenador de la albirroja: “Estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, del que soy un gran aficionado, y decía que lo que es malo para el panal es malo para la abeja. Entonces, tenemos que pensar en equipo, en grupo”.

LA GESTIÓN DEL GRUPO Y "COMPARTO MUCHAS IDEAS CON LIO (SCALONI)"



La respuesta de Luis de La Fuente a @barbiefritzler, en la previa del choque entre España y Bélgica por los cuartos de final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #PuedePasar pic.twitter.com/Za9VZiYUa8 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Por otra parte, y en tren de vincularlo al legado de Messi, afirmó que “no hemos visto la mejor versión de Lamine Yamal en la Copa del Mundo”, el muchacho de 18 años que transita su primer Mundial, y advirtió que eso podría verse desde este viernes. “Es un jugador muy peligroso para los rivales, está con unas ganas y una motivación, pero es lo que tratamos de calmarle, que no se convierta en ansiedad, sino en algo positivo”, explicó.

“Sabemos que el mejor Lamine, en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se valora, está por llegar, porque todavía no ha dado ese paso de brillantez, del nivel al que estamos acostumbrados a verlo. Lo va a ofrecer, seguro”, completó.