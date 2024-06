Habló Lionel Scaloni: la situación de Messi, la baja de Dybala y la disputa entre Álvarez y Lautaro por la titularidad

Escuchar

Ya empezó la cuenta regresiva de cara a la Copa América. La selección ya está en Miami, donde en las próximas horas se completará el plantel de cara a los amistosos del 9 de junio frente a Ecuador -en Chicago- y del 14 ante Guatemala -en Washington-, ambos con la mira puesta en el torneo de la Copa América Estados Unidos 2024.

El resto de la lista de 29 convocados se irá sumando directamente en Fort Lauderdale, donde el plantel utilizará el estadio de Inter Miami para entrenarse. Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, ratificó su continuidad más allá de la Copa América, y habló sobre varios de los 29 jugadores que convocó. Aquí, las referencias a varias figuras del equipo nacional, que buscará defender el cetro ganado en Brasil 2021.

Lionel Messi se sumará este lunes al plantel nacional desde Miami, tras liberarse de sus compromisos con Inter, de esa ciudad Gustavo Garello - AP

Lionel Messi: “Lo bueno es que ha tenido continuidad después de la lesión. Eso es importante, que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está pleno; el lunes, cuando se sume, hablaremos más. ¿Si hablé con Martino? No, no hablamos con el Tata, no corresponde. Él tiene que utilizarlo cuando lo crea oportuno”.

La baja de Paulo Dybala: “Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil. Esta es una lista diferente a todas. Tenemos algunos jugadores con inconvenientes y al final tenés que tomar decisiones porque tiene que ser equilibrada. No puede haber cinco o seis jugadores en el mismo puesto”.

La de Paulo Dybala es la ausencia más notoria en el seleccionado

Julián Álvarez y Lautaro Martínez: “No sé si Julián tuvo pocos minutos en Manchester City. Ha jugado sus partidos en un equipo que ha sido protagonista siempre. Lautaro ha sido goleador de la Serie A. Bienvenido sea, para nosotros es muy bueno. Veremos partido a partido. Esto es lo que siempre hacemos: decidir qué es lo mejor para el equipo. Bienvenido que los dos estén en condiciones, sobre todo físicas, para poder afrontar la Copa América”.

Ángel Di María: “No hablé con Di María sobre si vuelve o no a Rosario Central, esa es una decisión muy personal. Si él decide volver, espero que lo disfrutemos”.

Lautaro Martínez, goleador de la Serie A de Italia Gustavo Pagano - Getty Images South America

La vuelta de Gerónimo Rulli: “Si los llamamos y están acá es para jugar en la selección mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir los chicos que (Javier) Mascherano llame. Pero no los traemos solo para que rellenen, han tenido un final de temporada muy bueno. Somos conscientes de que se pueden quedar”.

Los rivales de la Copa América: “Es un grupo difícil, no hay ningún rival fácil. Canadá tiene jugadores muy rápidos y con un nuevo entrenador. A Chile, Gareca le dio su impronta. Perú tiene un nuevo DT que cambió su forma de jugar y nos puede complicar. Y Argentina tiene la responsabilidad de jugar y ganar todos los partidos”.

LA NACION