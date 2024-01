escuchar

No habrá ‘The Last Dance’ entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al menos por ahora. El portugués no se recuperó a tiempo de una lesión en uno de sus gemelos y no jugará en Al Nassr el duelo frente a Inter Miami por la Riyadh Season programado para este jueves a las 15 (hora argentina) en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Así, el mundo del fútbol se quedó con las ganas de ver el partido número 38 entre los jugadores que dominaron el deporte universal en los últimos 15 años.

La presencia del portugués estaba en duda y quien la disipó fue el entrenador del equipo árabe Luis Castro en una conferencia de prensa que brindó en la antesala del cotejo: “Está en su etapa final de recuperación y estará con nosotros en los próximos días. No jugará mañana (por este jueves)”. Así, el último encuentro que estuvieron en cancha el argentino y el luso fue el 19 de marzo de 2023 cuando PSG, por entonces conjunto del rosarino, disputó un amistoso contra Riyadh Season, un combinado árabe formado con jugadores de Al Nassr y Al Hilal. Ese día, los parisinos, con Kylian Mbappé y Neymar en la cancha, ganaron 5 a 4.

Teniendo en cuenta encuentros por Champions League, La Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de España y amistosos entre la Argentina y Portugal, Messi y Ronaldo se enfrentaron en 37 oportunidades. El historial es favorable para el rosarino porque festejó junto a su equipo de turno en 17 ocasiones (15 con Barcelona, una con la selección nacional y otra con PSG), contra 11 en las que CR7 se quedó con el triunfo (ocho con Real Madrid y una con Juventus, Portugal y Manchester United). Nueve veces quedaron igualados. Ambos convirtieron 23 goles en esos encuentros.

Los mejores duelos entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron cuando estaban en España, Archivo

Uno por uno, todos los partidos Messi vs. Ronaldo

23 de abril de 2008: Barcelona 0 - 0 Manchester United (ida de la semifinal de la Champions League 2007-08).

29 de abril de 2008: Manchester United 1 - 0 Barcelona (vuelta de la semifinal de la Champions League 2007-08).

27 de mayo de 2009: Manchester United 0 - 2 Barcelona (final de la Champions League 2008-09). Messi convirtió un gol.

29 de noviembre de 2009: Barcelona 1 - 0 Real Madrid (fecha 12 de La Liga de España 2009-10).

10 de abril de 2010: Real Madrid 0 - 2 Barcelona (fecha 31 de La Liga de España). Messi convirtió un gol.

29 de noviembre de 2010: Barcelona 5 - 0 Real Madrid (fecha 13 de La Liga de España 2010-11).

9 de febrero de 2011: Argentina 2 - 1 Portugal (Amistoso). Ambos convirtieron un gol.

16 de abril de 2011: Real Madrid 1 - 1 Barcelona (fecha 32 de La Liga de España). Ambos convirtieron un gol.

20 de abril de 2011: Real Madrid 1 - 0 Barcelona (Final de la Copa del Rey 2010-11). Ronaldo convirtió el único gol del partido.

27 de abril de 2011: Real Madrid 0 - 2 Barcelona (ida de la semifinal de la Champions League 2010-11). Messi convirtió dos goles.

3 de mayo de 2011: Barcelona 1 - 1 Real Madrid (vuelta de la semifinal de la Champions League 2010-11).

14 de agosto de 2011: Real Madrid 2 - 2 Barcelona (ida de la Supercopa de España 2011). Messi convirtió un gol.

17 de agosto de 2011: Barcelona 3 - 2 Real Madrid (vuelta de la Supercopa de España 2011). Messi convirtió dos goles y Ronaldo uno.

10 de diciembre de 2011: Real Madrid 1 - 3 Barcelona (fecha 16 de La Liga de España 2011-12).

18 de enero de 2012: Real Madrid 1 - 2 Barcelona (ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2011-12). Ronaldo convirtió un gol.

25 de enero de 2012: Barcelona 2 - 2 Real Madrid (vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey 2011-12). Ronaldo convirtió un gol.

21 de abril de 2012: Barcelona 1 - 2 Real Madrid (fecha 35 de La Liga de España 2011-12). Ronaldo convirtió un gol.

23 de agosto de 2012: Barcelona 3 - 2 Real Madrid (ida de la Supercopa de España 2012). Ambos convirtieron un gol.

29 de agosto de 2012: Real Madrid 2 - 1 Barcelona (vuelta de la Supercopa de España 2012). Ambos convirtieron un gol.

7 de octubre de 2012: Barcelona 2 - 2 Real Madrid (fecha 7 de La Liga de España). Ambos convirtieron dos goles.

30 de enero de 2013: Real Madrid 1 - 1 Barcelona (ida de la semifinal de la Copa del Rey 2012-13).

26 de febrero de 2013: Barcelona 1 - 3 Real Madrid (vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2012-13). Ronaldo convirtió dos goles.

2 de marzo de 2013: Real Madrid 2 - 1 Barcelona (fecha 26 de La Liga de España). Messi convirtió un gol.

26 de octubre de 2013: Barcelona 2 - 1 Real Madrid (fecha 10 de La Liga de España 2013-14).

23 de marzo de 2014: Real Madrid 3 - 4 Barcelona (fecha 29 de La Liga de España 2013-14). Messi convirtió tres goles y Ronaldo uno.

25 de octubre de 2014: Real Madrid 3 - 1 Barcelona (fecha 9 de La Liga de España 2014-15). Ronaldo convirtió un gol.

18 de noviembre de 2014: Argentina 0 - 1 Portugal (Amistoso).

22 de marzo de 2015: Barcelona 2 - 1 Real Madrid (fecha 28 de La Liga de España 2014-15). Ronaldo convirtió un gol.

21 de noviembre de 2015: Real Madrid 0 - 4 Barcelona (fecha 12 de La Liga de España 2015-16).

2 de abril de 2016: Barcelona 1 - 2 Real Madrid (fecha 31 de La Liga de España 2015-16). Ronaldo convirtió un gol.

3 de diciembre de 2016: Barcelona 1 - 1 Real Madrid (fecha 14 de La Liga de España 2016-17).

23 de abril de 2017: Real Madrid 2 - 3 Barcelona (fecha 33 de La Liga de España 2016-17). Messi convirtió dos goles.

13 de agosto de 2017: Barcelona 1 - 3 Real Madrid (ida de la Supercopa de España). Ambos convirtieron un gol.

23 de diciembre de 2017: Real Madrid 0 - 3 Barcelona (fecha 17 de La Liga de España 2017-18). Messi convirtió un gol.

6 de mayo de 2018: Barcelona 2 - 2 Real Madrid (fecha 36 de La Liga de España 2017-18). Ambos convirtieron un gol.

8 de diciembre de 2020: Barcelona 0 - 3 Juventus (última fecha de la etapa de grupos de la Champions League 2020-21). Ronaldo convirtió dos goles.

19 de enero de 2023: PSG 5-4 Riyadh Season (amistoso). Messi marcó un gol y Cristiano Ronaldo, dos.