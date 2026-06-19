Horario de Argentina vs. Austria, por el segundo partido de la selección en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene la mente puesta en su segunda presentación en el Mundial 2026, cuya parada obligada será Austria, por la fecha 2 del Grupo J. El encuentro se llevará a cabo el lunes, en el AT&T Stadium de Dallas y tendrá lugar en la tarde argentina en un horario comúnmente laborable. Todos los detalles de este partido se pueden seguir en vivo en canchallena.com, el sitio con estadísticas y datos actualizado al instante.

El encuentro estará disponible también en canales de televisión y streaming. Para la primera opción se puede elegir entre TyC Sportes, Telefé, Dsports y TV Pública, mientras que en la segunda están Disney+ Premium y Paramount+, además de MiTelefé.com. A su vez, quienes sean suscriptores de Telecentro Play, Flow y DGO pueden sintonizar los canales de manera online (Dsports es exclusivo de DGO).

La selección argentina arrancó con buen pie el Mundial 2026 y el lunes jugará su segundo partido Reed Hoffmann - FR48783 AP

Tras vencer a Argelia en la primera fecha por 3 a 0 con un hat-trick de Lionel Messi, la Argentina se presentará desde las 14 (horario argentino). En una jornada que tendrá luego a Francia vs. Iraq, Noruega vs. Senegal y Jordania vs. Argelia.

Lo positivo para la selección nacional es que no sufrirá las altas temperaturas del verano en Dallas porque el AT&T Stadium tiene techo retráctil y al momento del partido estará cerrado para climatizar el ambiente.

El choque ante Austria será el único que la Argentina afrontará en horario diurno en la primera etapa porque en la última jornada, el sábado 27 de junio, su rival será Jordania en el mismo escenario, pero a las 23.

El estadio de Dallas tiene techo retráctil y aminora el enorme calor del verano estadounidense Sam Hodde - FR171607 AP

Si la albiceleste se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final, la instancia se agregó en el nuevo formato de 48 participantes.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segunda, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.