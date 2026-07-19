Horario de Argentina vs. España de este domingo 19 de julio, por el Mundial 2026

Este domingo finaliza la actividad en el Mundial 2026 con el último partido: la gran final. La selección argentina y España se enfrentan desde las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Dallas, Estados Unidos, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y también en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

La felicidad de Scaloni tras el triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 Tom Weller - dpa DPA

En la previa del encuentro, Scaloni habló en conferencia de prensa pero no confirmó el equipo titular. Se sabe que Emiliano Martínez será el arquero titular. En la defensa, la única duda está en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel podría ganarle la pulseada a Nahuel Molina. El resto de los defensores salen de memoria, con Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez como la pareja de centrales, y con Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y con la difícil tarea de anular a Lamine Yamal.

En la mitad de la cancha hay tres fijas: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El cuarto lugar vacante tiene tres posibles ocupantes: Nicolás González, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone. En la delantera, Lionel Messi, uno de los goleadores de lo que va del Mundial y el máximo anotador en la historia del certamen, es un número puesto. Su acompañante sería Julián Alvarez, que levantó el nivel con el correr de los partidos y viene de ser figura ante Suiza en cuartos de final y una pieza importante frente a los Tres Leones.

Leandro Paredes es uno de los más destacados de la selección argentina en lo que va del Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

El entrenador Luis De La Fuente no realizaría muchos cambios con respecto al equipo que derrotó a Francia en la última ronda. Pedro Porro y Lamine Yamal trabajaron diferenciados en el entrenamiento del jueves, pero se reintegraron al resto de los futbolistas este viernes, por lo que es casi una certeza que ambos serán de la partida. Los únicos cambios podrían ser los ingresos de Pedri y Nico Williams por Fabián Ruiz y Álex Baena, pero estos dos últimos parecen haberse ganado la titularidad con su gran rendimiento reciente.

Contra todo pronóstico, Fabián Ruiz le ganó la titularidad a Pedri en los últimos partidos Andre Penner - AP

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.