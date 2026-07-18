Goleador del Mundial 2026: cómo está la tabla, con Messi, Mbappé, Kane y Bellingham

La tabla de goleadores es, después de la definición del título entre las selecciones de España y la Argentina, la otra gran atracción que tiene el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 porque es la que definirá el ganador de la Bota de Oro y hay cuatro futbolistas (estrellas) en puja, algo que no ocurrió seguido en la historia en 23 ediciones del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En la antesala del choque por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y la mencionada final entre españoles y argentinos, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la nómina con ocho anotaciones cada uno. El argentino le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un tanto a Jordania en la primera etapa. En 16avos le anotó una vez a Cabo Verde y en octavos, a Egipto. El francés, por su parte, celebró dobletes ante Irak y Senegal y repitió ante Suecia en 16avos mientras que antes de la eliminación de su equipo a manos de España le convirtió a Paraguay y Marruecos.

Lionel Messi anotó ocho goles en lo que va del Mundial 2026, pero le queda por delante la gran final SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El inmediato perseguidor de ambos es el noruego Erling Haaland, figura de su equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo. El goleador de Manchester City cerró el certamen con siete tantos y no sumará más porque el elenco escandinavo quedó eliminado. Es así que está afuera de la carrera por la Bota de Oro.

Los que sí pueden celebrar más son los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, terceros en el escalafón con seis conquistas cada uno. Entre ambos convirtieron, en siete juegos, 12 de los 14 tantos de su equipo y tienen un encuentro más, el del tercer puesto frente a la Francia de Mbappé, para engrosar sus estadísticas.

Los cuatro futbolistas que pujan por la Bota de Oro del Mundial 2026, el premio al máximo goleador

Dos jugadores tienen cinco goles cada uno y se trata de Mikel Oyarzábal y Ousmane Dembélé. El español convirtió un penal en el triunfo de la Furia Roja ante Francia en las semifinales y cuenta con un partido más para seguir sumando que es nada más y nada menos que la definición ante la Argentina. El extremo de PSG, aunque quedó afuera de la pelea por el título, también vuelve a jugar en el partido por el tercer puesto y quiere terminar lo más arriba posible.

El Top 10 lo completan tres jugadores con cuatro anotaciones cada uno, pero ninguno podrá engrosar su cuenta porque sus selecciones ya se despidieron: Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal) y Julián Quiñones (México).

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.

El francés Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro en el Mundial 2026, con ocho festejos

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales