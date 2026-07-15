Horario de Argentina vs. Inglaterra de este miércoles 15 de julio, por el Mundial 2026

Este miércoles continúa la actividad en el Mundial 2026 con el último partido de semifinales. La selección argentina e Inglaterra se enfrentan desde las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y también en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores luego de derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Es, junto a Francia, uno de los dos semifinalistas que ganó todos los partidos que disputó hasta el momento en el certamen ecuménico. Además, se mantiene como el equipo más goleador, con 17, y la única vez que no convirtió tres tantos fue en la fecha 2 de la etapa de grupos, cuando venció a Austria por 2 a 0.

Lautaro Martínez cerró la victoria de la selección argentina ante Suiza en los cuartos de final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El DT Lionel Scaloni no modificaría muchas piezas a pesar de haber admitido que el equipo jugó mal ante Suiza y tiene que mejorar. Quien tendría más chances de salir del once inicial es Rodrigo De Paul, de flojo rendimiento en casi todo el Mundial a excepción del debut ante Argelia. Su lugar podría ser ocupado por Nicolás González, uno de los preferidos de Scaloni, quien siempre ingresa desde el banco de suplentes en los segundos tiempos. La otra opción es utilizar por primera vez una línea de cinco defensores, lo que le daría lugar a Nicolás Otamendi también en detrimento de De Paul.

Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos). Su gran objetivo es volver a disputar una final del mundo después de 60 años, ya que el único antecedente es de 1966, en la única edición en la que fueron anfitriones, cuando se consagraron campeones tras derrotar a Alemania Federal por 4 a 2 en la final.

Jude Bellingham convirtió dobletes ante México en octavos de final y frente a Noruega en cuartos George Walker IV - AP

El entrenador alemán Thomas Tuchel, a diferencia de Scaloni, no tiene a todos los convocados a disposición. Las bajas confirmadas son las de Jordan Henderson, quien se fracturó la muñeca en los festejos tras la clasificación a cuartos de final, y Jarell Quansah, expulsado ante México en octavos y con una sanción de dos partidos que se cumplirá tras el encuentro ante la Argentina. Sin embargo, ninguno de los dos suele ser titular, por lo que sus bajas no representan problemas de gravedad más allá de la falta de recambio.

Argentina vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.