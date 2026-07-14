Francia vs. España, en vivo: así se define el partido de semifinales

Francia y España se enfrentan este martes desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros en la primera de las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo en común de avanzar a la definición ante Inglaterra o Argentina, que se miden este miércoles.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Francia vs. España

Les Bleus anhela ganar su tercera Copa del Mundo, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018, y es el principal favorito por lo que demostró en sus seis partidos anteriores, los cuales los ganó con autoridad y lo invitan a soñar con jugar su tercera final en fila después del mal trago en Qatar 2022 con la selección argentina.

Su camino en el torneo empezó con triunfos sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1, lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia 3 a 0, en octavos venció a Paraguay 1 a 0 y en cuartos, a Marruecos 2 a 0. Con 16 goles a favor y solo dos en contra, es uno de los equipos con mayor poder de anotación y uno de los menos recibió.

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y, sueña con ser campeona otra vez tras Sudáfrica 2010. Sin la autoridad de los franceses, se consolidó como un equipo confiable y es el que menos tantos recibió en el certamen porque solo Bélgica le anotó uno en el triunfo 2 a 1 en cuartos de final.

Antes, el conjunto de Luis De la Fuente empezó el campeonato con un sorpresivo empate frente a Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. Con siete puntos, lideró el Grupo H y en 16avos doblegó a Austria 3 a 0. En cuartos, su víctima fue Portugal 1 a 0.

La formación de Francia vs. España

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

😤 𝑳𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒆𝒏𝒖 !

Voici les 11 Bleus qui partiront au combat face à l’Espagne pour une place en finale 💙



🔜 21h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺 pic.twitter.com/DEapv1aiuk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 14, 2026

La formación de España vs. Francia

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Francia.



¡Queremos estar en la final! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/HG73ITkT4M — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 2.40 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria de España. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.36.

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con un gran poderío, tienen un amplio historial entre sí con encuentros en instancias importantes. Ejemplo de ello es que jugarán entre sí la cuarta semifinal en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025 y los galos festejaron en la Nations League 2021.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League 2025, y el equipo de De la Fuente ganó un partido memorable 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani.

El equipo que se imponga en la primera semifinal del Mundial 2026, avanzará a la definición y esperará por Inglaterra o Argentina, que se medirán en Atlanta. El perdedor, en tanto, enfrentará al que caiga en ese cruce, por el tercer puesto.