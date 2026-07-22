Horario de Boca vs. O’ Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 concluirán este jueves con dos propuestas en el turno central y una de ellas es Boca Juniors vs. O’Higgins de Chile en la Bombonera con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El encuentro inicia a las 21.30 (hora argentina), en simultáneo a Independiente Santa Fe de Colombia vs. Caracas de Venezuela. El choque entre argentinos y chilenos se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Todo lo que hay que saber de Boca vs. O’Higgins

El conjunto azul y amarillo tuvo un primer semestre para el olvido y ello derivó en la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Además de quedarse afuera del Torneo Clausura en octavos de final, en la Copa Libertadores terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, quedó eliminado de ese torneo y decantó en el que debuta este jueves.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apuntará a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales. Se trata de un campeonato en el que participó en la mayoría de las ediciones -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos -2004 y 2005-.

Leandro Paredes se reincorporó a Boca tras el Mundial 2026 y quiere ser titular frente a O'Higgins Boca Juniors

El ‘Vasco’ ya cuenta con Leandro Paredes, quien se incorporó a los entrenamientos tras ser subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2026 y quiere sumar minutos en encuentro de la Sudamericana. Es probable que el entrenador disponga de una formación parecida a la del encuentro ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina con el posible ingreso de Paredes por Milton Delgado y de Dylan Gorosito por el lesionado Leandro Lozano. Además, debutarían los refuerzos Álvaro Montero en el arco y el colombiano Sebastián Villa.

El equipo chileno, en tanto, es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio. En la primera etapa del torneo conformó el Grupo C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

O'Higgins fue segundo en su grupo en la primera etapa de la Copa Sudamericana LUIS ACOSTA - AFP

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. O’ Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Boca vuelve a la Bombonera, donde en su último partido perdió con Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores Gonzalo Colini - La Nación

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.29 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.70.

Es la primera vez que ambos clubes se enfrentarán oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí.

La revancha de la serie se desarrollará una semana después, el jueves 30 de julio, en Rancagua. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay.