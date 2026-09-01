Horario de Boca vs. Vélez por la Copa Argentina 2026

El último cruce de octavos de final de la Copa Argentina 2026 es el de Boca Juniors y Vélez Sarsfield y se desarrolla este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Sebastián Zunino. El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará a Racing, verdugo de Belgrano de Córdoba 1 a 0.

El partido entre el xeneize y el Fortín está programado a las 21.15 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Así llegan al partido

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento porque está clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en puesto de acceso a los playoffs del Torneo Clausura, después de lo que fue un primer semestre muy duro por la eliminación de la Libertadores. En el campeonato que reúne a clubes de todas las categorías comenzó su participación en la primera ronda con una victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0 y, después, eliminó a Sarmiento de Junín por el mismo resultado.

La principal novedad en la formación del xeneize es que Leandro Paredes volverá a ser titular. Ya recuperado de su lesión, el capitán ingresó desde el banco de suplentes en la victoria sobre Lanús 1 a 0 y se perfila para estar desde el arranque al igual que Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes fueron incluidos en la lista de concentrados. Lo negativo es que Milton Delgado se lastimó en el entrenamiento de este martes y quedó descartado para el encuentro.

Boca y Vélez se enfrentaron recientemente en el Torneo Clausura y empataron 1 a 1 JUAN MABROMATA - AFP

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers está invicto en el Clausura, pero empató los últimos cuatro juegos y cedió la cima de la tabla de posiciones del Grupo A a manos de Instituto de Córdoba. Sin competencia internacional, apunta a ser protagonista en el plano doméstico y tiene ante sí una gran ocasión de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor poderío.

En la Copa Argentina, también disputó dos encuentros para clasificar a octavos de final: primero superó a Armenio 4 a 1 y, luego, a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Guillermo Barros Schelotto estará, otra vez, cara a cara con Boca, club en el que es ídolo FACUNDO MORALES / Fotobaires

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 2.00 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fortín. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en el Torneo Clausura 2026, por la cuarta fecha, y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize hizo de local. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca. En el Apertura, en tanto, fue triunfo del Fortín 2 a 1 en el José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Ian Zufiaurre descontó para el visitante.

En la Copa Argentina, Boca y Vélez también se cruzaron recientemente en las semifinales de la edición 2024 en lo que fue un partidazo y la moneda cayó del lado del Fortín 4 a 3. En síntesis, los últimos tres antecedentes favorecen al conjunto del barrio porteño de Liniers.