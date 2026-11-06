Horario de los partidos del Torneo Clausura de este sábado 7 de noviembre

Este fin de semana, el fútbol argentino está que arde. Es que, con la fecha 16, la última de la fase regular del Torneo Clausura 2026 quedarán definidos los cruces de playoffs, es decir, los 16 equipos que seguirán compitiendo por el título y, a la vez, se define la Tabla Anual. En este contexto, los partidos de este sábado 7 de noviembre se llevan toda la atención, con Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors disputando justamente ese primer lugar del escalafón que suma los puntos del Apertura y Clausura y desde el año pasado de traduce en un título: el Campeón de Liga.

Todos los detalles de los partidos, minuto a minuto y las tablas en vivo tanto del Clausura como Anual, se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

La Tabla Anual es atractiva en sí misma por dar clasificaciones a las copas internacionales. A priori, tres directos a la Libertadores y cinco a la Sudamericana. Sin embargo, en 2025 y en medio de enormes polémicas, la AFA, a través de la Liga Profesional, otorgó un campeonato oficial a Rosario Central por haber sido primero de la Anual. El escándalo estalló luego de que esto no estuviera asentado reglamentariamente en la previa de la competencia y después que algunos referentes canallas, entre ellos Angel Di María, recibieran el trofeo en una oficina de Puerto Madero.

Desde entonces, con Claudio Tapia, presidente de la AFA a la cabeza, se acordó y re-acordó que ese N° 1 de la Tabla Anual, equivalía a un título y a un trofeo que presentó este jueves en conferencia de prensa. Por ambos galardones competirán este sábado el xeneize, el canalla y el Bicho de La Paternal, los únicos con chances de quedárselos. Por eso, sus tres juegos irán en simultáneo.

La Liga Profesional presentó el parche y el trofeo que recibirá el ganador de la Tabla Anual 2026 Liga Profesional de Fútbol

Cronograma de este sábado 7 de noviembre

Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Además, entre los partidos de este jueves y domingo, quedará definida la primera ronda del Torneo Clausura 2026 entró en su recta final. Ya hay 11 equipos clasificados a octavos: Instituto, Defensa y Justicia, Boca, Vélez, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River y Lanús. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa.

En la zona A quedaron cinco clubes con el boleto asegurado al término de la fecha 15: la Gloria (33 puntos), el xeneize (30), el Fortín y el Halcón de Florencio Varela (28) y el Granate (25). Los tres cupos restantes, hasta el momento, estarían quedando en manos de Newell’s (22), Gimnasia de Mendoza (21) e Independiente (20).

Instituto, el equipo con más puntos obtenidos en lo que va del Clausura, se metió en octavos Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

En la B, en tanto, ya avanzaron a octavos de final seis equipos: el Canalla y el Bicho (31 unidades), el Lobo (28), y el Millonario, el Pirata y el Guapo (23). Independiente Rivadavia (22) y Sarmiento (21) se estarían apropiando de los dos lugares restantes.

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).

vs. Sarmiento (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Vélez vs. Barracas Central (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.