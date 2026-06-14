Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina tiene por delante un Mundial más. Y no es cualquier Mundial. Es al que llega con la condición que todos quieren tener: la de ser campeona del mundo. En este sentido, cada uno de los equipos que la enfrenten intentarán destronarla. La albiceleste se estrena este martes contra Argelia, en la primera fecha del Grupo J para el que fue cabeza de serie y luego hará lo propio, sucesivamente, ante Austria y Jordania. Todos los detalles de esta zona y de cada uno de los partidos se pueden seguir en canchallena.com.

Para seguir a la selección hay que ajustar relojes según husos y geografías. En este sentido, el primer compromiso se verá sobre las 22 de la Argentina; el segundo a las 14 y el último de la instancia regular, desde las 23.

La selección argentina hizo base en Kansas, donde jugará dos de sus tres partidos de zona AFA

La actual edición de la Copa del Mundo, que estrena formato de 48 equipos y cronograma de 104 partidos, agrega entonces, por esto, una nueva instancia a considerar: los 16vos de final. Es decir, la selección que se consagre en la final programada para el 19 de julio lo hará habiendo disputado ocho partidos y no siete, como se requirieron hasta Qatar 2022.

Si la selección argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final. De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa.

Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segunda, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son varias. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Senesi - Tottenham

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

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