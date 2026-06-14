Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

Los campeones del mundo debutan ante Argelia y son claros favoritos en el Grupo J que también comparten con Austria y Jordania, uno de los cuatro debutantes
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La selección argentina tiene por delante un Mundial más. Y no es cualquier Mundial. Es al que llega con la condición que todos quieren tener: la de ser campeona del mundo. En este sentido, cada uno de los equipos que la enfrenten intentarán destronarla. La albiceleste se estrena este martes contra Argelia, en la primera fecha del Grupo J para el que fue cabeza de serie y luego hará lo propio, sucesivamente, ante Austria y Jordania. Todos los detalles de esta zona y de cada uno de los partidos se pueden seguir en canchallena.com.
Para seguir a la selección hay que ajustar relojes según husos y geografías. En este sentido, el primer compromiso se verá sobre las 22 de la Argentina; el segundo a las 14 y el último de la instancia regular, desde las 23.
La actual edición de la Copa del Mundo, que estrena formato de 48 equipos y cronograma de 104 partidos, agrega entonces, por esto, una nueva instancia a considerar: los 16vos de final. Es decir, la selección que se consagre en la final programada para el 19 de julio lo hará habiendo disputado ocho partidos y no siete, como se requirieron hasta Qatar 2022.
Si la selección argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final. De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa.
Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segunda, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son varias. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Senesi - Tottenham
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
Posición final de la Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 - Subcampeón.
- Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).
- Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
- Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
- Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).
- Argentina1978 - Campeón.
- España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
- México 1986 - Campeón.
- Italia 1990 - Subcampeón.
- Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
- Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
- Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Brasil 2014 - Subcampeón.
- Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
- Qatar 2022 - Campeón.
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