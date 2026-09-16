Horarios de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

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Se disputarán 15 encuentros, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el compromiso entre Vélez y Tigre
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Este viernes comienza la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 21 de septiembre. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada Vélez vs. Tigre, programado para el domingo a las 21.30 en el estadio José Amalfitani. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.
La actividad de este viernes comienza a las 18 con el cruce entre Central Córdoba y Defensa y Justicia en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 21.30, Racing recibirá a Sarmiento en el Cilindro de Avellaneda.
El sábado se disputan cinco compromisos. Los dos primeros se juegan en simultáneo a las 14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra en el Víctor Antonio Legrotaglie y Gimnasia de La Plata vs. Banfield en el Juan Carmelo Zerillo. Luego, a las 16.45, Independiente visita a Unión en el 15 de Abril. Posteriormente, a partir de las 19, River recibe a Huracán en el Monumental. Por último, desde las 21.15, Instituto y Talleres se enfrentan en el Monumental Presidente Perón.
El domingo nuevamente habrá cinco encuentros, con el cruce entre San Lorenzo y Boca de las 14.45 en el Nuevo Gasómetro como plato fuerte. Al término del clásico de disputan dos partidos al mismo tiempo a partir de las 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito y Platense vs. Newell’s en el estadio Ciudad de Vicente López. Más tarde, desde las 19.15 y antes del cruce entre el Fortín y el Matador de las 21.30, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en el Gigante de Alberdi.
La décima fecha del certamen local culmina el lunes con tres compromisos en turnos diferentes. A las 14.30 chocan Aldosivi y Atlético Tucumán en el José María Minella, a las 19 juegan Barracas Central vs. Independiente Rivadavia en el estadio Claudio Tapia y, por último, Lanús recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez a las 21.15.
Así se juega la fecha 10
Viernes 18 de septiembre
- 18: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium
- 21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
Sábado 19 de septiembre
- 14.30: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- 14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- 16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
- 19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
Domingo 20 de septiembre
- 14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
- 17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- 19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)
- 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports
Lunes 21 de septiembre
- 14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- 19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
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