Horarios de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Este viernes comienza la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 21 de septiembre. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada Vélez vs. Tigre, programado para el domingo a las 21.30 en el estadio José Amalfitani. El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

La actividad de este viernes comienza a las 18 con el cruce entre Central Córdoba y Defensa y Justicia en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Más tarde, desde las 21.30, Racing recibirá a Sarmiento en el Cilindro de Avellaneda.

Racing se enfrenta a Sarmiento con el objetivo ineludible de alejarse del último lugar de la zona B Sarmiento

El sábado se disputan cinco compromisos. Los dos primeros se juegan en simultáneo a las 14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra en el Víctor Antonio Legrotaglie y Gimnasia de La Plata vs. Banfield en el Juan Carmelo Zerillo. Luego, a las 16.45, Independiente visita a Unión en el 15 de Abril. Posteriormente, a partir de las 19, River recibe a Huracán en el Monumental. Por último, desde las 21.15, Instituto y Talleres se enfrentan en el Monumental Presidente Perón.

El domingo nuevamente habrá cinco encuentros, con el cruce entre San Lorenzo y Boca de las 14.45 en el Nuevo Gasómetro como plato fuerte. Al término del clásico de disputan dos partidos al mismo tiempo a partir de las 17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito y Platense vs. Newell’s en el estadio Ciudad de Vicente López. Más tarde, desde las 19.15 y antes del cruce entre el Fortín y el Matador de las 21.30, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en el Gigante de Alberdi.

Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 Juan Jose García - FOTOBAIRES

La décima fecha del certamen local culmina el lunes con tres compromisos en turnos diferentes. A las 14.30 chocan Aldosivi y Atlético Tucumán en el José María Minella, a las 19 juegan Barracas Central vs. Independiente Rivadavia en el estadio Claudio Tapia y, por último, Lanús recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez a las 21.15.

Así se juega la fecha 10

Viernes 18 de septiembre

18 : Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium 21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Sábado 19 de septiembre

14.30 : Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports 14.30 : Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium 16.45 : Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium 19 : River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports

Domingo 20 de septiembre

14.45 : San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports 17 : Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium 17 : Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports 19.15 : Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)

: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium) 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 21 de septiembre