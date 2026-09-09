Horarios de todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), continuará con la novena fecha, cuyos 15 partidos, siete por cada zona más un interzonal, fueron programados entre el viernes 11 y lunes 14 de septiembre

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

River, tras un mal arranque en el Torneo Clausura, levantó su nivel y está cerca de los puestos de acceso a playoffs Manuel Cortina

La jornada comenzará en Rosario con el choque entre Newell’s y Vélez, uno de los tres líderes del Grupo A. Ese mismo día, pero a las 21.30, Boca Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

El sábado, en tanto, será el turno de River como visitante frente a Atlético Tucumán desde 17.30. El plato fuerte estará el domingo, con el clásico entre Independiente vs. San Lorenzo en Avellaneda a las 19.15 y, a continuación, el choque entre Huracán y Racing en Parque Patricios. Por último, el lunes habrá tres duelos y le fecha la cerrarán los equipos cordobeses de Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera JUAN MABROMATA - AFP

Cronograma de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) (TNT Sports)

21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 12 de septiembre

14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

14.45: Estudiantes vs. Platense (Zona A) (ESPN Premium)

17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) (TNT Sports)

20: Talleres vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Domingo 13 de septiembre

14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 14 de septiembre

19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) (ESPN Premium)

19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)

21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) (TNT Sports)

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Independiente Rivadavia de Mendoza (a definir).

Tabla Anual 3: Vélez Sarsfield (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)