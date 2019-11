Horas decisivas: Diego Maradona evalúa dejar la conducción técnica de Gimnasia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2019 • 09:39

Estalló una parte de La Plata. La noticia golpeó con fuerza el corazón de Gimnasia y eso sucedió cuando se confirmó que el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las elecciones del club platense, que se desarrollarán el sábado 23 próximo. Ante este escenario es que se espera la palabra de Diego Maradona para saber si seguirá como DT del equipo, ya que por lealtad es posible que deje el cargo en las próximas horas.

Si bien nadie de la gente más cercana a Maradona se anima a confirmarlo, Diego ya había expresado en la intimidad que no iba a seguir si Pellegrino ni nadie del oficialismo se presentaba a elecciones. Si bien tras la victoria sobre Aldosivi (3-0) se repitió en más de una oportunidad que el ciclo de Maradona estaba asegurado, este cambio en el mapa político de Gimnasia rompe con lo planificado.

El propio Maradona había advertido que quería la continuidad de Pellegrino y entendió que como respaldo debía decir cosas como: "Estoy muy bien, estoy para seguir. Hablé con el presidente y quiero seguir un año más haciendo un equipo competitivo. Sigo si el presidente continúa. Le prometí al presidente que a mí me va a tener que echar porque yo de Estancia Chica no me voy, me va a tener que sacar la Gendarmería. Y me dijo que me va a mejorar el equipo porque quiere estar bien para el campeonato siguiente. Pase lo que pase yo del Lobo no me voy".

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Según se pudo averiguar, el propio entrenador mantuvo una reunión con el Christian Bragarnik para conversar sobre esta situación. Más allá de que apenas condujo 8 partidos y su ciclo solo tiene 7 meses, Maradona ya tendría resuelto no seguir en el equipo.

En el comunicado que emitió el oficialismo para confirmar el paso a costado de Pellegrino quedó claro que no hay muchas chances de que Maradona pueda encontrar motivos para sostenerse en el cargo: "A los socios de Gimnasia: Lo dijimos. Era el momento de construir un gran movimiento de unidad. Así nació, en esta gestión, un espacio de debate permanente donde se expuso la voluntad de avanzar en varias políticas de estado. Esa voluntad de lograr el consenso general, aún con marchas y contramarchas, era inquebrantable, por convicción de los participantes y por el pedido de los socios en general. Creíamos y seguimos creyendo que la unidad era el único camino.

"A cada reunión que asistimos, nos dijeron "el límite es Pellegrino". ¡Lo entendimos! No queremos confrontar con ninguno de los muchos socios que van a competir en estas elecciones, y por eso decidimos apartarnos de este escenario repleto de ambiciones personales".

Lo que se espera también es conocer cómo sería la salida, ya que podría no dirigir el próximo fin de semana, aunque se cree que podría aceptar dirigir los tres partidos antes del receso de fin de año: Arsenal, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. Dos en La Plata y uno en el estadio Florencio Sola.